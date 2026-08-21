Reapareció el Javier Milei auténtico, ratificó el modelo y descalificó las críticas

Con una fuerte defensa a su gestión negó que existan cierres de empresas, que aumente el desempleo y que a la gente no le alcancen sus ingresos. Los hombres de negocios apoyan el rumbo, pero tienen diferencias. Sugestiva reunión de Susan Segal acompañada por importantes empresarios con el gobernador Axel Kicillof.

El Presidente reivindicó su modelo económico, respaldó a Sturzenegger y cuestionó a sus críticos durante el Council of Americas.

En el discurso que dio este jueves en el Council of Americas, Javier Milei volvió a presentarse en su versión más pura y con un tono que podría interpretarse de campaña. Realizó una fuerte defensa de su modelo, descalificó a los críticos a su Gobierno y aseguró que cumplió todas sus promesas electorales. También fue muy elogioso con Federico Sturzenegger, en lo que se interpretó en la Casa Rosada como un respaldo al ministro de Desregulación en momentos en que se escuchan cuestionamientos a su gestión.

El Presidente no realizó ninguna autocrítica y se ocupó de remarcar sus logros. Tanto es así que planteó que pensaba hacer un recital con su banda de música para festejar la “inflación cero” que arrojó el índice mayorista en julio (0,8%) y que él había pronosticado para agosto.

Desde la vereda de enfrente, voces disidentes recuerdan que en realidad Milei había anticipado que el índice minorista iba a ser cero , es decir el que importa a los consumidores. Y señalan que, para el mes en curso, las estimaciones privadas prevén un aumento entre 1,8 y 2% para el índice de precios al consumidor.

Milei también se encargó de destacar el crecimiento económico. Este jueves se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC que registró una suba de 0,8% en junio, respecto de mayo. Sin embargo, volvió a reflejar el comportamiento desparejo que los analistas califican como un “serrucho”.

En una jornada en la que fue abundante la información económica, también se conoció que los salarios en junio aumentaron 2,9% en el promedio general y 2,4% en el sector registrado , es decir por encima de la inflación de ese mes (1,9%).

Es probable que también se haya recuperado el poder adquisitivo el mes pasado, ya que los convenios paritarios tuvieron un aumento promedio de 2,8% contra un índice de precios de 2,1%. Sin embargo, durante el segundo semestre del año pasado y el primer trimestre del presente, la inflación le vino ganando a los sueldos.

Tibio respaldo

A diferencia de otras ocasiones, los empresarios que se congregaron en el Alvear Hotel, donde se realizó el evento, no se mostraron muy entusiastas, los aplausos fueron escasos y en buena medida vinieron de los funcionarios que acompañaron al Presidente.

Es que, aunque a Milei no le guste que se hable de “dos velocidades”, las propias cifras oficiales muestran que algunos sectores llevan mucha ventaja sobre otros. Por caso, el último EMAE mostró que la energía (Minas y Canteras) tuvo en junio una suba interanual de 15,6% contra un magro 0,8% del Comercio.

Por otra parte, se escuchó reflexionar entre los asistentes: “No nos gusta que siga insultando, particularmente a grandes industriales como Paolo Rocca (Techint) o Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar)”. Si bien el primer mandatario, en esta oportunidad no los mencionó con nombre y apellido, en más de un pasaje de su discurso desacreditó a quienes, según su opinión, viven de “prebendas”.

Las críticas a los “empresarios prebendarios” de Milei no se escuchan sólo en el plano local. Ya los descalificó en Nueva York y hay quienes temen que vuelva a hacerlo a fin del mes que viene cuando vaya a París en el marco de la “Argentina Week”.

“Por lo menos la política no llega al RIGI”, se comentó en el encuentro con referencia a la aprobación de un proyecto de desarrollo de petróleo no convencional de Tecpetrol (del grupo Techint) dentro del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones en Los Toldos II en Vaca Muerta, por u$s6.400 millones.

La mayoría de los dirigentes de empresas que se hicieron presentes en el encuentro coinciden con lineamientos fundamentales de la política oficial, como la desregulación o el equilibrio fiscal. Pero a más de uno le preocupa que “el Presidente esté tan cerrado a las críticas (bienintencionadas)”.

Milei también se refirió con un tono burlón a quienes plantean que “cae el consumo”, que “los sueldos no alcanzan” y que “aumenta la desocupación”. Para el primer mandatario estos datos no son reales, sino inventos del periodismo y la oposición y por lo tanto los ridiculiza, sin percibir que esta actitud genera rechazo entre quienes atraviesan por dificultades económicas.

Milei también dio un mensaje que tuvo como destinatario no solo a la audiencia en general, sino a sus colaboradores en particular, según se interpreta de fuentes oficiales. En más de una oportunidad ensalzó la tarea de desregulación que viene realizando el ministro Federico Sturzenegger. Lo volvió a calificar de “Coloso” en un claro apoyo a su gestión en momentos en que internamente se lo cuestiona por fracasos en iniciativas como la desregulación de los prácticos portuarios.

Incertidumbre de cara a 2027

Las últimas encuestas siguen dando un resultado incierto para las elecciones del año próximo. Proyectando indecisos, si hoy hubiera un balotaje entre Milei y Axel Kicillof el resultado sería prácticamente un empate, ya que los libertarios sacarían 49,4% y el peronismo 50,5%, según Synopsis.

En este contexto, un dato que llamó la atención es que, ni bien se retiró Milei de su disertación en el Council of Americas, su titular, Susan Segal, se reunió con el gobernador Axel Kicillof y dos de sus principales espadas, los ministros de Gobierno, Carlos Bianco y de Producción, Augusto Costa.

La presidenta del American Society Council estuvo acompañada por una veintena de empresarios, entre ellos Martín Eurnekian (Aeropuertos Argentina), Martín Genesio (AES), Daniel Marx (Edenor), Martín Pérez de Solay (Glencore), Diego Hekimian (Pepsi) y Facundo Gómez Minujín (J.P. Morgan).

Escucharon una disertación del gobernador de Buenos Aires en las que no ahorró en críticas a la gestión libertaria y respondió algunas preguntas, según pudo saber Ámbito.