Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 20 de agosto

El dólar mayorista aumentó este miércoles y cerró en $1.497, siempre bajo la tutela oficial que busca imponer una barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación y el blue subió a $1.560. El riesgo país volvió a avanzar y terminó en 517 puntos básicos. Hay expectativa por lo que suceda este jueves.