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20 de agosto 2026 - 08:55

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 20 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista aumentó este miércoles y cerró en $1.497, siempre bajo la tutela oficial que busca imponer una barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación y el blue subió a $1.560. El riesgo país volvió a avanzar y terminó en 517 puntos básicos. Hay expectativa por lo que suceda este jueves.

La city ya opera con un ojo en las perspectivas políticas para 2027 y sigue con atención la estrategia del Gobierno para contener el dólar, que repercute en el mercado de tasas y de deuda en pesos.

Morosidad récord en las familias: qué hacer cuando se acumulan las deudas y cuándo conviene refinanciar un crédito

La expansión de las billeteras digitales facilitó el acceso a préstamos, pero también aumentó el riesgo de tomar financiamiento sin dimensionar su costo. Expertos recomiendan identificar todas las obligaciones, priorizar las de mayor tasa y negociar mejores condiciones antes de que la deuda se vuelva impagable.

Por Juan Carlos Cáceres

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El dólar blue volvió a subir y tocó máximos desde finales de julio

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Mercados en alerta por la deuda de EEUU: alcanzó récord de u$s40 billones y crece la alarma por el déficit y los intereses

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Bonos en dólares aceleraron su caída y riesgo país sumó 12 ruedas seguidas al alza, desacoplado de emergentes

Los títulos en moneda dura volvieron a caer y el riesgo país extendió su racha alcista, mientras las tasas en pesos siguieron bajo presión. En Wall Street, las acciones argentinas cerraron mixtas, con fuertes subas de Mercado Libre y Cresud.

Por Erika Cabrera

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Privatizaciones: el Gobierno llamó a licitación para concesionar por 50 años el Belgrano Cargas

La concesión abarca 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias y contempla un régimen de acceso abierto con beneficios del RIGI para quienes inviertan.

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Presión sobre la liquidez: la tasa de financiamiento pyme rebotó al alza en julio y ganaron terreno los plazos cortos

Así lo reportó Vetacap a través de la actualización de su IFP. Se da en un contexto general de tendencia alcista en las tasas, que se encaminan a terreno real positivo.

Por Santiago Reina

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Se recalientan las tasas cortas, mientras la liquidez sigue estrecha y el BCRA sale a ofrecer pases activos

El martes las cauciones bursátiles a un día llegaron a tocar un 38% de TNA, y este miércoles operan cerca del 29%. A su vez la TAMAR el viernes marcó un nuevo máximo desde el 8 de abril.

Por Solange Rial

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