Medicamentos de PAMI: quiénes no pagan nada en agosto

El organismo mantiene la entrega sin cargo para tratamientos especiales y para quienes cumplen las condiciones del Subsidio Social.

El trámite para obtener medicamentos sin costo puede iniciarse online o en una agencia de PAMI.

El Programa de Medicamentos de PAMI mantiene distintas vías para acceder a remedios con cobertura del 100% en agosto. El beneficio alcanza a tratamientos especiales y también a afiliados que, por su situación económica, no pueden afrontar el costo de la medicación. Para estos últimos casos, el organismo establece un régimen de Subsidio Social con requisitos vinculados a los ingresos y al patrimonio.

El límite de ingresos para acceder al subsidio está relacionado directamente con el haber mínimo previsional . Desde agosto, el haber mínimo es de $419.775,93 . Por lo tanto, el requisito general de ingresos mensuales, que deben ser menores a 1,5 haberes mínimos. equivale a $629.663,90 . En los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD) , el límite sube a tres haberes mínimos, es decir, $1.259.327,79.

PAMI establece que el afiliado debe tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 veces el haber mínimo previsional para acceder al régimen de medicamentos sin cargo. Con el valor vigente de agosto, ese límite se ubica cerca de los $630.000 mensuales. Pero el ingreso no es el único requisito . La persona no puede estar afiliada a una prepaga, tener más de un inmueble ni ser titular de aeronaves o embarcaciones de lujo.

También se contempla la situación de tener un auto propio : no debe tener uno con menos de diez años de antigüedad , salvo el caso de hogares donde el afiliado o un conviviente tenga CUD. PAMI también evalúa que no existan activos societarios que demuestren capacidad económica plena . La cobertura del 100% por esta vía está destinada a medicamentos ambulatorios que la persona afiliada no puede afrontar con el descuento habitual.

El trámite cambia según la cantidad de medicamentos solicitados. Para hasta cuatro remedios se puede iniciar la gestión online; hasta seis , la solicitud queda sujeta a la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL); y cuando se necesitan más de seis prescripciones, interviene el Nivel Central de PAMI.

Además de la solicitud, PAMI exige documentación que permita acreditar la indicación médica. Entre los requisitos figuran el DNI, la credencial de afiliación y una receta electrónica emitida por un médico del sistema PAMI, con el diagnóstico correspondiente o su codificación CIE-10. Para determinados trámites pueden solicitarse también informes médicos y documentación adicional.

Excepciones económicas: Certificado de Discapacidad y veteranos de Malvinas

La situación cambia cuando el afiliado o un integrante de su grupo conviviente tiene un Certificado Único de Discapacidad. En esos hogares, el límite de ingresos para el Subsidio Social es de tres haberes mínimos previsionales. Con el haber de $419.775,93 fijado para agosto, el monto queda en $1.259.327,79.

Además, PAMI establece una cobertura del 100% para la medicación asociada a la discapacidad declarada. En este caso, el trámite requiere DNI, credencial, receta del especialista, historia clínica, formulario de pedido por vía de excepción y el certificado de discapacidad. La solicitud puede hacerse desde la web de PAMI o en una agencia.

Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur tienen un régimen diferente. La normativa de PAMI los exceptúa del cumplimiento de los criterios económicos y patrimoniales establecidos para el Subsidio Social. Igualmente deben hacer el trámite correspondiente para solicitar la cobertura de los medicamentos por razones sociales.

También existen medicamentos que cuentan con cobertura del 100% por tratarse de tratamientos especiales. PAMI incluye dentro de este esquema, entre otros, medicamentos para diabetes, tratamientos oncológicos y oncohematológicos, hemofilia, VIH, hepatitis B y C y trasplantes. La cobertura depende de los requisitos médicos establecidos para cada tratamiento.

Qué hacer si el costo de los remedios supera el 15% de tu haber previsional

Existe una alternativa para quienes no cumplen con los requisitos económicos del Subsidio Social que mencionamos. Si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o superior al 15% del ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar la cobertura total mediante una vía de reconsideración por razones sociales.

Esta opción no se activa de manera automática. PAMI hace una evaluación de la situación y puede solicitar un informe social, una escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica antes de resolver el pedido. La normativa contempla este mecanismo precisamente para casos en los que el afiliado supera alguno de los parámetros económicos o patrimoniales, pero el gasto en medicamentos representa una carga significativa sobre sus ingresos.

Para iniciar la gestión, PAMI permite hacerlo online o de manera presencial en una agencia. El organismo informa que no es necesario sacar turno para presentar la solicitud presencial de cobertura por razones sociales. Se debe tener el DNI, credencial y receta electrónica de la medicación solicitada, que tiene que incluir el diagnóstico correspondiente.