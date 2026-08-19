PAMI confirmó la lista de hospitales y clínicas propias para agosto de 2026: dónde atenderse

PAMI cuenta con una red de hospitales y centros de salud propios para sus afiliados. El listado oficial incluye siete ubicaciones distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Mar del Plata y Rosario. PAMI las identifica como parte de su red propia de asistencia y señala que están equipados para atender las necesidades de sus afiliados.

La nómina está integrada por la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, el Hospital Bernardo A. Houssay, los Policlínicos PAMI I y II, el Hospital PAMI de Hurlingham y la Clínica PAMI Lanús. La prestación disponible depende de cada establecimiento y, para buena parte de las consultas programadas, se necesita una Orden Médica Electrónica (OME).

En la Ciudad de Buenos Aires funciona la Unidad Asistencial Dr. César Milstein , ubicada en La Rioja 951, en el barrio de San Cristóbal. El establecimiento tiene consultorios externos en Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688, además de guardia durante las 24 horas. Para solicitar turnos, PAMI dispone del 0800-999-1100 y de su plataforma de turnos.

En el conurbano bonaerense se encuentran otros tres efectores propios. El Hospital del Bicentenario está en Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó, mientras que los consultorios externos y la guardia de 24 horas funcionan en Coronel José Segundo Roca 1400 . PAMI informa que ahí hay internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

También forman parte de la red el Hospital PAMI Hurlingham , ubicado en General O'Brien 480, y la Clínica PAMI Lanús, situada en Flores de Estrada 5248, en Remedios de Escalada. Ambos establecimientos aparecen identificados por PAMI como efectores sanitarios propios dentro de la estructura vigente del Instituto.

En Mar del Plata funciona el Hospital Bernardo A. Houssay, cuyo edificio central está en Juan B. Justo 1774. Los consultorios externos funcionan en Fleming 98 y la guardia externa durante las 24 horas se encuentra en Fleming 50. PAMI también informa que el establecimiento atiende problemas asistenciales de alta complejidad. La red propia se completa en Rosario con el Policlínico PAMI I, en Sarmiento 373, y el Policlínico PAMI II, en Olivé 1159. Ambos cuentan con guardia de 24 horas, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Principales centros de atención en CABA, Provincia de Buenos Aires y el interior

El Milstein concentra una parte importante de la atención propia de PAMI en CABA. Además de la guardia, dispone de internación, consultas ambulatorias y diagnóstico por imágenes. La institución también tiene perfil universitario y trabaja en asistencia, educación e investigación biomédica. Para las consultas programadas se solicita una OME emitida por el médico de cabecera o especialista.

En la Provincia de Buenos Aires, el Hospital del Bicentenario cumple un rol central para afiliados de Ituzaingó y localidades cercanas. Su ubicación permite reducir traslados y cuenta con guardia permanente, internación, consultas y diagnóstico por imágenes. Para conseguir turno, PAMI establece que se requiere una OME y permite gestionar la solicitud en el propio establecimiento.

El Houssay es otro de los principales centros propios. Su cobertura alcanza a Mar del Plata y a la región y dispone de guardia permanente, internación, consultorios y diagnóstico por imágenes. Además, PAMI mantiene canales puntuales para turnos de oncología, hematología y diagnóstico por imágenes. En Rosario, los Policlínicos I y II sostienen atención especializada para personas mayores. El primero funciona desde 1975 y fue el primer efector propio de PAMI en el país. Los dos establecimientos disponen de internación, guardia, consultas externas y estudios por imágenes.

Qué servicios de salud y especialidades gratuitas ofrecen estos establecimientos

La cobertura de PAMI incluye atención con médicos especialistas y estudios de diagnóstico por imágenes dentro de su cartilla. El organismo aclara que estas prestaciones son gratuitas para los afiliados y que, en determinados casos, se necesita una Orden Médica Electrónica para acceder a la consulta o al estudio.

Entre los servicios disponibles dentro de la red figuran guardias, internación, consultas ambulatorias y diagnóstico por imágenes. La oferta cambia según el efector y la especialidad requerida. La cartilla oficial contempla áreas como cardiología, cirugía general, dermatología, diabetología, endocrinología, gastroenterología, hematología, neurología, neumonología, oftalmología, oncología, traumatología y urología, entre otras.

En los hospitales propios, el acceso no significa que el afiliado pueda presentarse para cualquier práctica sin indicación previa. Para la mayoría de las consultas programadas, PAMI exige una OME, además de la credencial y el DNI. El Milstein, el Houssay, el Hospital del Bicentenario y los Policlínicos I y II detallan este requisito en sus canales oficiales.