Pánico en Crónica TV: Así ingresó un sujeto armado con un cuchillo ¿qué exigía y cómo lo redujeron?







Fuera de sí y armado con un cuchillo, un sujeto ingresó por la fuerza al canal de noticias Crónica TV: hirió a una persona y provocó destrozos. Suspendieron la transmisión.

Crónica TV debió suspender la transmisión durante la madrugada. Redes sociales

Un momento de mucha tensión se vivió esta mañana en los estudios de Crónica TV, cuando un hombre en situación de calle ingresó al estudio de televisión con un cuchillo cerca de las 5:30. El sujeto, que destrozó el lugar e hirió a uno de los guardias de seguridad del edificio, quería ser entrevistado en vivo y "protegerse de quienes lo perseguían". La transmisión debió ser suspendida hasta que la policía llegó al lugar y detuvo al individuo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Estábamos al aire cuando sentí golpes en el vidrio de la redacción que se encuentra a mis espaldas. Luego vi cómo un hombre intentaba trepar la pared del estudio", contó al aire Gastón Saamá, uno de los conductores de la madrugada de Cróníca TV.

Según trascendió, el hombre -que cuenta con antecedentes penales- se llama Alexis Walter López y fue derivado al Hospital Argerich por personal del SAME una vez que llegó al lugar junto con las fuerzas de seguridad.

Los momentos de tensión que vivió Crónica TV Crónica TV

Crónica TV: El hombre armado aseguraba que estaba en peligro De acuerdo con los testigos, el López -que tenía antecedentes penales tenencia de drogas, robo, tentativo de robo y hurto- se acercó hasta el edificio ubicado en Av. Juan de Garay 140 y exigió armado con un cuchillo ser atendido. Decía que quería estar vivo y que le hicieran una nota.

El sujeto ingresó de manera abrupta e increpó al personal de seguridad. De hecho, intentó herir a uno de los custodios del lugar. "Estaba absolutamente fuera de sí", indicaron desde la página web del medio. La violencia y el peligro de la situación obligaron a las autoridades a cortar la programación de manera repentina. El objetivo fue proteger a todos en el interior del edificio. "Soy el mejor y me quieren matar", gritaba el hombre que logró sortear el ingreso e increpar al personal de seguridad. López pretendía ser entrevistado en vivo y hacerlo por la fuerza. Qué ocurrió con el hombre que ingresó a Crónica TV López logró contenerse con el paso de los minutos, mientras hablaba con un empleado del canal. Luego llegó el personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas junto con el SAME. López fue en principio derivado al Hospital Argerich. Además, López cuenta con una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59. Según trascendió, la primera detención de López ocurrió en agosto del año pasado por infracción a la ley de estupefacientes. Posteriormente, en febrero y mayo de este año volvió a ser detenido por el mismo delito. Ahora, suma este incidente.