Crearon nuevas categorías para el Servicio de Policía Adicional en eventos masivos







La resolución publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense incorpora las categorías 6 y 7 para funciones técnicas, profesionales y de planificación estratégica, y actualiza además el arancel de la categoría 5.

El Ministerio de Seguridad bonaerense creó dos nuevas categorías de Policía Adicional.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación de dos nuevas categorías dentro del régimen de Servicio de Policía Adicional, destinadas a la cobertura de eventos masivos, según la Resolución 1774/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las categorías 6 y 7 estarán orientadas a tareas específicas en contextos de gran concurrencia: la primera para funciones técnicas y profesionales especializadas, como operación de drones, gestión de videovigilancia o pericias. y la segunda para actividades de planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa.

Qué se considera un evento masivo según la nueva normativa La norma define como evento masivo a aquellos espectáculos, reuniones o actividades artísticas, deportivas, musicales o festivas con una asistencia estimada igual o superior a 4.000 personas, desarrollados en espacios abiertos, cerrados o semicerrados, con público participante o espectador.

fiesta-electronica.webp Los eventos masivos incluyen espectáculos y actividades con más de 4.000 personas.

En estos casos, las contrataciones podrán combinar diferentes categorías del servicio, incluidas las nuevas, siempre sobre la base de un plan de seguridad individualizado. El texto establece que las horas correspondientes a la categoría 6 no podrán superar el 10% del total contratado y, en el caso de la categoría 7, el 15%.

Actualización de aranceles y fijación de valores para las nuevas categorías La resolución también actualiza el arancel de la categoría 5, que contempla dispositivos de mayor complejidad operativa, y fija los cálculos para los nuevos aranceles de las categorías 6 y 7, aplicables a partir de la publicación de la medida y sobre la base de la escala salarial vigente. La disposición está firmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.