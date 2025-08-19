Para personas con diabetes: la torta de avena, zanahoria y almendras sin azúcar ni harina saludable

Si hablamos de tortas , no podemos dejar de mencionar la chocotorta, la pastafrola o la torta de ricota. Sin embargo, existe una que destaca no solo por su sabor, cremosidad y textura, sino que también por ser una excelente opción para quienes deseen comer saludable, pero sin dejar atrás lo delicioso: la torta de avena y zanahoria.

Esta receta, que no contiene azúcares ni harinas , Combina varios ingredientes con alto valor nutrimental como lo es la avena. Según menciona la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) “la avena es un excelente alimento para los diabéticos, pues tiene un alto contenido de zinc y carbohidratos complejos que ayudan a estabilizar la glicemia y a metabolizar la insulina”, además de incluir la zanahoria una de las verduras con mayor cantidad de vitaminas y minerales, que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y problemas de visión.

De esta manera, la torta de avena con zanahoria resulta en una combinación exquisita y saludable que además aporta nutrientes que mejoran la digestión.

carrot cake Este postre requiere de una preparación medianamente compleja

Para su preparación se debe primero verter la avena junto con la leche caliente en un bowl y mezclar hasta integrar por completo. Luego, se pelan dos zanahorias, se retiran las orillas y se rallan finamente. La zanahoria rallada se añade al bowl con la avena y se vuelve a mezclar hasta que quede todo bien incorporado.

En paralelo, se colocan los dátiles en un vaso con agua hirviendo y se dejan reposar unos minutos. Mientras tanto, se trituran las almendras en pequeños pedazos y se agregan al bowl de la avena. Pasado el tiempo de reposo, se escurre el agua de los dátiles, se pelan desde el corazón, se trituran y también se incorporan a la mezcla.

Después, se ralla un poco de cáscara de naranja y se exprime el jugo de una entera, que se añade al bowl. A la preparación se suman las cucharadas de levadura en polvo, canela molida y una pizca de sal, mezclando bien hasta integrar todos los ingredientes. La masa resultante se vacía en un recipiente para hornear, distribuyéndola de manera uniforme, y se lleva al horno a 180 °C durante 20 minutos.

Mientras el pastel se hornea, se prepara la crema: en un recipiente se baten el yogur griego, el queso crema y la miel hasta lograr una mezcla homogénea. Luego se agrega la nata junto con la ralladura de naranja y se bate nuevamente hasta obtener una textura suave.

Una vez fuera del horno, el pastel debe enfriarse antes de cortarlo en cuatro trozos iguales. Para el armado, se coloca un trozo como base, se unta con la mezcla de yogur y se continúa con el mismo procedimiento hasta superponer las cuatro capas. Para decorar, se esparcen hojuelas de almendra por encima. La torta armada se lleva al refrigerador durante una hora.