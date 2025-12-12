Los aberrantes audios de las empleadas de un hogar donde amenazaban a niños: "Te salvaste que no saqué el cuchillo" + Seguir en









El hecho ocurrió en Balcarce. Alejandra Género y Marisa Benaduche fueron denunciadas ante la Justicia a raíz de un material en el que quedaron registrados insultos y gritos a menores de edad.

Marisa Benaduche y Alejandra Género, las acusadas.

La presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y la trabajadora del hogar convivencial de Balcarce, Marisa Benaduche, fueron denunciadas ante la Justicia de Mar del Plata por maltratos e insultos a los niños que cuidan. Una empleada del lugar grabó el aberrante momento y puso los audios a disposición judicial. La cooperativa coordinadora las separó del cargo.

La causa se abrió con el audio de 40 minutos donde se puede escuchar detalladamente los insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar. En la Sociedad de Protección a la Infancia viven chicos que no pueden estar temporalmente con sus familias.

hogar Sociedad de Protección a la Infancia La mayoría de los menores llegan por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia. En el hogar vivían nenes y adolescentes de distintas edades y asisten a la escuela de la zona. Una de las funciones del hogar es proporcionar el bienestar, contención emocional y educativo hasta resolverse la situación.

El conflicto del audio, que dura 40 minutos, inicia porque uno de los niños rompió un vidrio en medio de una crisis emocional porque lo iban a separar de su hermano, que podría ser trasladado a otro hogar. Pero llegó Género y comenzó a retarlo de manera violenta.

Los insultos a menores de edad en un hogar infantil "Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20", "Cállate la boca porque te pego una cachetada", "Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio", "Te salvaste que no saqué el cuchillo" y "Me lo van a tener que pagar", entre otras.

También le decía al niño mientras lloraba: “La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te haces la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo”. También les dijo: “Cuando vayan a un reformatorio, van a tener que ir de a dos al baño. Los van a golpear, les van a pegar con una toalla mojada, los van a meter en agua fría, porque ustedes son unos groseros”. Entre otros desgarradores audios, expresa hacia un menor: “Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con m*. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”.