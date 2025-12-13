Nuevos feriados agregados en el calendario de diciembre ¿a quién le corresponden? + Seguir en









Una buena noticia para quienes necesitan un día extra para descansar en este fin de año, antes de Navidad.

Un nuevo día para descansar en diciembre. Imagen: Freepik

El calendario de feriados de diciembre 2025 acaba de sumar varias fechas en las que distintas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán días no laborables locales por celebraciones propias como aniversarios fundacionales o fiestas patronales, además de los feriados nacionales ya conocidos.

Estas jornadas permiten oportunidades de descanso y organización de actividades personales antes de que termine el año, especialmente si se combinan con fines de semana. Uno de ellos es el día 17 de diciembre.

Calendario de Feriados Buenas noticias para el municipio de Saavedra este 17 de diciembre. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado el 17 de diciembre de 2025 El 17 de diciembre será feriado en el municipio de Saavedra por celebración de su aniversario fundacional. Ese día es considerado no laborable y puede implicar la suspensión de actividades municipales y algunos servicios regionales para quienes trabajan o residen ahí. Este tipo de feriados no corresponde a un descanso obligatorio a nivel nacional, sino que se ajusta a la tradición y normativa de cada localidad específica.

En este municipio, los habitantes y trabajadores pueden aprovechar la jornada para actividades culturales, eventos comunitarios o descanso, mientras que fuera de esas zonas la actividad suele mantenerse normal.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo 16 y 17 de febrero – Carnaval

– Carnaval 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

– Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

– Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 3 de abril – Viernes Santo

– Viernes Santo 1 de mayo – Día del Trabajador

– Día del Trabajador 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo

– Día de la Revolución de Mayo 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

– Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre – Navidad Feriados trasladables 17 de junio – Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

– Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

– Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

– Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional

