De cuánto será el monto de la SUAF de ANSES de enero 2026, con el nuevo aumento

El INDEC dio a conocer de cuánto fue la inflación en noviembre y los beneficiarios ya pueden calcular los montos de enero.

Los nuevos montos de la SUAF para enero, después de los aumentos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que los haberes del Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirá un incremento en sus montos en el primer mes del 2026 luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

La fórmula de movilidad vigente, contemplada en el Decreto 274/2024, habilita que las asignaciones, así como las pensiones y jubilaciones, tengan aumentos mensuales que se correspondan con el último dato de inflación relevado por el INDEC. Esta medida tiene como objetivo que la población más desfavorecida no pierda tanto poder adquisitivo, frente a la variación de precios.

ANSES billetes.webp Monto SUAF en enero 2026 ANSES confirmó que en enero los titulares de asignaciones recibirán un 2,5% de aumento en sus haberes a partir de enero en línea con la inflación de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.492. Se cobra mensualmente (80%): $97.993,60

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH) : $398.853. Se cobra mensualmente (80%): $319.082,40

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $61.252

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $199.433,02 En cuanto a las Asignaciones de Pago Único:

Asignación de Pago Único por nacimiento : $73.159

Asignación de Pago Único por adopción: $437.421

Asignación de Pago Único por matrimonio: $109.545 La inflación de noviembre 2025 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lo que va del año, los precios acumulan una suba del 27,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,4%.

El rubro que mostró el mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,4%. Le siguieron Transporte, con un incremento del 3%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron una suba del 2,8%. En tanto, Comunicación aumentó un 2,7% y el apartado de otros bienes y servicios presentó una variación del 2,5%. Por el contrario, las menores subas del mes se observaron en Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un aumento del 1,1%, y en Prendas de vestir y calzado, que apenas subieron un 0,5%. Calendario de pagos ANSES diciembre 2025 ANSES continúa realizando pagos a sus beneficiarios en diciembre siguiendo su calendario de pagos oficial que inició el pasado lunes 9. Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos Ya cobraron: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre Falta por cobrar: DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Falta por cobrar: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Ya cobraron: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre Falta por cobrar: DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Por Embarazo Ya cobraron: DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre Falta por cobrar: DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad Falta por cobrar: DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Ya cobraron: Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas Ya cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Ya cobraron: Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo Falta por cobrar: DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

