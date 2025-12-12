SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de diciembre 2025 - 23:00

De cuánto será el monto de la SUAF de ANSES de enero 2026, con el nuevo aumento

El INDEC dio a conocer de cuánto fue la inflación en noviembre y los beneficiarios ya pueden calcular los montos de enero.

Los nuevos montos de la SUAF para enero, después de los aumentos.

Los nuevos montos de la SUAF para enero, después de los aumentos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que los haberes del Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirá un incremento en sus montos en el primer mes del 2026 luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

La fórmula de movilidad vigente, contemplada en el Decreto 274/2024, habilita que las asignaciones, así como las pensiones y jubilaciones, tengan aumentos mensuales que se correspondan con el último dato de inflación relevado por el INDEC. Esta medida tiene como objetivo que la población más desfavorecida no pierda tanto poder adquisitivo, frente a la variación de precios.

Informate más
ANSES billetes.webp

Monto SUAF en enero 2026

ANSES confirmó que en enero los titulares de asignaciones recibirán un 2,5% de aumento en sus haberes a partir de enero en línea con la inflación de noviembre.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492. Se cobra mensualmente (80%): $97.993,60

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $398.853. Se cobra mensualmente (80%): $319.082,40

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $61.252

  • Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $199.433,02

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único:

  • Asignación de Pago Único por nacimiento: $73.159

  • Asignación de Pago Único por adopción: $437.421

  • Asignación de Pago Único por matrimonio: $109.545

La inflación de noviembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lo que va del año, los precios acumulan una suba del 27,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,4%.

El rubro que mostró el mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,4%. Le siguieron Transporte, con un incremento del 3%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron una suba del 2,8%. En tanto, Comunicación aumentó un 2,7% y el apartado de otros bienes y servicios presentó una variación del 2,5%.

Por el contrario, las menores subas del mes se observaron en Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un aumento del 1,1%, y en Prendas de vestir y calzado, que apenas subieron un 0,5%.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES continúa realizando pagos a sus beneficiarios en diciembre siguiendo su calendario de pagos oficial que inició el pasado lunes 9.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre

Falta por cobrar:

  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Falta por cobrar:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre

Falta por cobrar:

  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre

Falta por cobrar:

  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

Falta por cobrar:

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Ya cobraron:

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Ya cobraron:

Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

Falta por cobrar:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias