Vencimiento del monotributo en diciembre 2025: ARCA confirmó la fecha

El organismo fiscal confirmó la última fecha del año para que los monotributistas abonen sus aportes.

En diciembre, ARCA aumentó los límites de facturación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer mediante su página oficial la fecha de pago para el del Régimen para Pequeños Contribuyentes, o monotributo, del mes de diciembre 2025. Dentro de sus recomendaciones habituales, el organismo aconsejó pagar en tiempo y forma, para así evitar sanciones y multas económicas. El monto a abonar depende de la categoría en la que se encuentre registrado cada usuario.

Las recomendaciones de ARCA surgen en el marco del aumento previsto para febrero 2026, donde se tendrá en cuenta la suma de los índices de inflación registrados durante el semestre previo. Esta actualización también impactará en los aranceles mensuales del monotributo, que incluyen el pago de IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y la obra social.

ARCA La fecha límite para pagar el monotributo en diciembre 2025 ARCA confirmó, a través de sus sitios oficiales, la fecha límite para abonar el monto correspondiente al monotributo de cada contribuyente. Según la información oficial, durante diciembre, la fecha límite para la liquidación del monotributo es el lunes 22 de este mes.

Unos días antes de las fiestas, los contribuyentes podrán cancelar su saldo mensual, junto con la posibilidad de cancelar deudas pendientes de meses anteriores. De no ser abonado el monto total durante el período permitido, los usuarios obtendrán recargos por mora, intereses y, si la deuda supera el monto permitido, resulta en la exclusión automática del régimen.

Cómo pagar el monotributo Para efectuar el pago, ARCA ofrece distintas formas a sus usuarios, aunque la vía principal es la transferencia electrónica de fondos. En este proceso, el contribuyente crea un VEP desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA, que se abona de forma directa por homebanking, Pago Mis Cuentas o código QR a través de las distintas billeteras virtuales disponibles.

Otras opciones incluyen el pago del saldo total mediante cajeros automáticos, débito automático, tarjetas de crédito o la Billetera Electrónica ARCA, donde se puede cargar dinero virtual para abonar los montos mensuales y, de ser necesario, deudas pendientes. Aquellos usuarios que no tengan una clave fiscal pueden crear y pagar VEPs mediante su homebanking. La acreditación es de carácter inmediato, con excepción en las tarjetas de crédito, que pueden demorar hasta 10 días hábiles. Las escalas de monotributo en diciembre 2025 Los topes de las diferentes categorías del monotributo seguirán vigentes hasta su próxima actualización en febrero del 2026: Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

