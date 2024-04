El gremio automotor reclama el pago de salarios con los aumentos establecidos en paritarias. Las empresas adelantaron que no cuentan con fondos.

Debido al conflicto por subsidios , la Unión Tranviarios Automotor (UTA) evalúa poner en marcha un paro de colectivos a partir de este lunes en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en reclamo por el pago de salarios. Las empresas adelantaron que no cuentan con fondos para afrontar los gastos y culpan al Gobierno.

El gremio que lidera Roberto Fernández advirtió la semana pasada mediante un comunicado que, en caso de no llegar a un acuerdo salarial con la Secretaría de Transporte, este lunes 8 de abril podría haber una paralización del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde la UTA señalaron que los representantes del sector empresario adelantaron que no podrán cumplir con el acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/2024, homologada con fecha 19/02/2024, "alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte".

Paro de colectivos: qué dice el Gobierno y la respuesta de las empresas

La Secretaria de Transporte de la Nación dio su versión de los hechos al señalar que el Gobierno se encuentra "al día con el pago de los subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA" y que "seguirá cumpliendo con el pago de los fondos previstos y correspondientes para las empresas, lo cual se viene realizando en tiempo y forma".

A través de un comunicado, Transporte afirmó que "es obligación, por parte de las empresas, cumplir con el pago salarial a sus empleados" y remarcaron que respecto al reclamo de la UTA sobre las sumas que acordadas en paritaria "la Secretaría de Transporte no tiene ninguna responsabilidad por no ser parte del acuerdo".

Desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) cruzaron a la Secretaría de Transportemediante una publicación en redes sociales en la que señalaron que actualmente reciben subsidios "con un cálculo basado en $ 737.000, pero UTA reclama en base a dicha 6ta clausula $ 987.000. La diferencia ($ 250.000) por cada cápita (50.000) son cerca de $ 12.500 millones".

Las empresas aducen que no pueden afrontar el monto de la paritaria "ni aunque jurídicamente sea valido", dado que no cuentan con los fondos necesarios. Y afirman que no es el sector privado el que fija la tarifa ni los subsidios para cubrir los costos que les permitirían afrontar los pagos, sino que es Transporte.

"Si bien la negociación paritaria (que fue por enero y febrero) estuvo a cargo del sector empresario, es el Estado el que determinó las partidas de dinero para marzo y abril por mismo monto de febrero, obligando a no apartarse de dichos valores", denunciaron desde AAETA, aduciendo que el congelamiento de las partidas originó el conflicto actual.

Ante esa situación, el gremio puso en alerta a la población respecto a la posibilidad de que durante el día lunes se activen medidas de fuerza que pueden conducir a una paralización del servicio. "Iremos informando novedades y ampliando detalles de lo que ocurre y porqué. La falta de ingresos suficientes para cubrir los costos de la actividad genera situaciones de este tipo", señaló la UTA.