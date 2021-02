Peatonal Florida es la zona con más locales vacíos de Capital

Esto se da en un contexto de menor presencia de marcas internacionales, locales ofrecidos en valores por debajo de los promedios que podian encontrarse hace escasos anos y espacios iconicos vacios por un periodo prolongado, entre otras evidencias de la complicada coyuntura de la peatonal -que supo estar entre las arterias mas prestigiosas del mundo- pero tambien del mercado en general.

En contraste, otros corredores han mostrado una notable solidez, no sólo una vez llegada la pandemia, sino ya previamente. Se trata de los dos que se desarrollan sobre la Av. Rivadavia, alrededor de sus cruces con Av. Carabobo y Av. Acoyte. Es particularmente destacable el caso de este ultimo corredor, que, aunque paso de no tener nada de vacancia hasta fines de 2019 a registrar un infimo porcentaje tras la irrupcion del covid-19, es el unico que no sufrio un aumento de disponibilidad de locales en el ultimo trimestre de 2020, e incluso registro una baja.

Producto principalmente de las sucesivas devaluaciones de la moneda, registradas con mayor intensidad desde 2018, en los ultimos anos el valor promedio de los locales comerciales -medidos en dolares- de la Ciudad tendio a la baja en la gran mayoria de los corredores y focos comerciales. En este contexto, el cruce de las avenidas Rivadavia y Acoyte continua destacandose como el espacio comercial con el promedio mas alto del mercado. Durante 2020, el precio promedio para sus locales se ubico en u$s41,5 por metro cuadrado por mes. Puerto Madero Oeste (los locales ubicados sobre la traza de la calle Alicia Moreau de Justo) lo siguio como el corredor mejor cotizado. Esta posicion probablemente se explique por el crecimiento de la disponibilidad de sus espacios, los cuales han ingresado al mercado con valores que pretenden revalidar sus promedios historicos, en un contexto muy disimil al de antano. Entre los corredores con los precios mas bajos se encuentran las zonas donde existen los denominados outlets (Villa Crespo, Av. Cordoba y Barracas), con un promedio de u$s8,2, u$s6,7 y u$s3,9 por metro cuadrado por mes, respectivamente.