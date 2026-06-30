Pensiones No Contributivas ANSES: ¿Cuánto se cobra en julio 2026 con aumento y bono?

Conocé cómo se distribuyen los pagos por parte del organismo previsional bajo la última actualización de acuerdo al IPC.

El refuerzo extraordinario mantiene el mismo valor nominal desde marzo de 2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los valores que tendrán las Pensiones No Contributivas (PNC) durante julio de 2026 . La actualización responde al mecanismo de movilidad previsional vigente, que toma como referencia el índice de inflación informado por el INDEC dos meses antes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El incremento previsto para el próximo mes será del 2,3% y alcanzará tanto a las pensiones como a las jubilaciones. Además, los beneficiarios recibirán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año , mientras que quienes perciben los haberes mínimos continuarán con el bono extraordinario de $70.000.

La actualización comprende las distintas prestaciones asistenciales administradas por ANSES . Entre ellas figuran las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, la pensión para Madres de 7 Hijos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cada una con montos específicos para julio.

El organismo mantendrá el refuerzo extraordinario para los titulares que cobran prestaciones equivalentes al haber mínimo. De esa manera, el ingreso final de estos beneficiarios incluirá tanto el aumento por movilidad como el bono confirmado por el Gobierno.

Cuáles son los nuevos montos de las PNC por Invalidez y Vejez

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez recibirán el incremento previsto para julio junto con el bono extraordinario destinado a quienes perciben haberes mínimos.

Los titulares de estas prestaciones cobrarán los siguientes importes:

haber básico: $288.392,53

bono extraordinario: $70.000

monto total: $358.392,53

La pensión por invalidez concentra el mayor número de beneficiarios dentro de las prestaciones no contributivas. ANSES liquidará estos valores durante el cronograma de pagos correspondiente a julio.

ANSES 1900

Monto final para Madres de 7 Hijos en julio 2026

La Pensión para Madres de 7 Hijos mantiene una equivalencia legal con el 100% de la jubilación mínima.

Durante julio, las titulares percibirán los siguientes valores:

haber básico: $411.989,32

bono extraordinario: $70.000

monto total: $481.989,32

Las beneficiarias conservarán la compatibilidad con el cobro de la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con las condiciones vigentes para esta prestación.

ANSES billetes.webp

Cuánto cobra un beneficiario de la PUAM el próximo mes

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Esta prestación equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y también recibirá la actualización correspondiente a julio.

Los montos confirmados son los siguientes:

haber básico: $329.591,46

bono extraordinario: $70.000

monto total: $399.591,46

Los residentes de Río Negro y Neuquén accederán a importes superiores debido a la aplicación del adicional del 40% por Zona Austral, previsto en la Ley 19.485.

MI ANSES.webp

¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en Mi ANSES?

ANSES permite consultar la información de cada prestación mediante la plataforma Mi ANSES y la aplicación oficial para teléfonos celulares. Los beneficiarios, apoderados y tutores podrán revisar el estado del expediente y verificar el detalle de la orden de pago antes del inicio del calendario de acreditaciones de julio.

El acceso requiere ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El sistema también muestra el detalle de las asignaciones y las retenciones obligatorias de obra social correspondientes a cada prestación.

Desde la página web de Mi ANSES

ingresá al portal de Mi ANSES o a la sección de Trámites digitales

escribí tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

seleccioná la opción Cobros dentro del menú principal

hacé clic en Consultar fecha y medio de cobro para conocer el día y el lugar de acreditación

Desde la aplicación Mi ANSES