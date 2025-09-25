Pensiones y asignaciones ANSES: cuánto cobrarán los beneficiarios en octubre con el aumento

ANSES fijó los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares desde octubre, con un aumento del 1,88% atado al IPC de agosto.

Por medio de la publicación de las Resoluciones N° 317/2025 y 318/2025 en el Boletín Oficial, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , Fernando Omar Bearzi , aprobó las actualizaciones que se realizarán en el sistema previsional argentino.

En línea con esto, las autoridades explicaron que la medida es producto de la fórmula de movilidad establecida por el Gobierno. De esta forma, está previsto que el pago de las mismas sean calculados a partir de la inflación reflejada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que es calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

En el caso de la Prestación Básica Universal (PBU) , se determinó que será de $149.266,62. Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) escalará hasta $261.038,70.

Por último, las autoridades remarcaron que las familias que pretendan acceder al cobro de las asignaciones familiares no deberán tener un ingreso superior a $2.403.613. En caso de que el monto fuera mayor, dejarían de ser considerados dentro de la población, para que la sería destinada la ayuda social.

Con respecto a las asignaciones familiares, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maternidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) y con remuneración bruta aplicable a todas las zonas.

Nacimiento

IGF hasta $4.807.226.

Valor general: $68.341. Aplicado a todas las zonas.

Adopción

IGF hasta $4.807.226.

Valor general: $408.616. Aplicado a todas las zonas.

Matrimonio

IGF hasta $4.807.226.

Valor general: $102.330. Aplicado a todas las zonas.

Prenatal

IGF hasta $907.793:

Valor general: $58.631.

Zona 1: $58.631.

Zona 2: $126.425.

Zona 3: $117.095.

Zona 4: $26.425.

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368:

Valor general: $39.548.

Zona 1: $52.233.

Zona 2: $78.237.

Zona 3: $104.040.

Zona 4: $104.040.

IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111:

Valor general: $23.920.

Zona 1: $47.079.

Zona 2: $70.647.

Zona 3: $94.017.

Zona 4: $94.017.

IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226:

Valor general: $12.340.

Zona 1: $24.130.

Zona 2: $36.113.

Zona 3: $47.784.

Zona 4: $47.784.

Hijo

IGF hasta $907.793:

Valor general: $58.631.

Zona 1: $58.631.

Zona 2: $126.425.

Zona 3: $117.095.

Zona 4: $126.425.

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368:

Valor general: $39.548.

Zona 1: $ 52.233.

Zona 2: $ 78.237.

Zona 3: $104.040.

Zona 4: $104.040.

IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111:

Valor general: $23.920.

Zona 1: $47.079.

Zona 2: $70.647.

Zona 3: $94.017.

Zona 4: $94.017.

IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226:

Valor general: $12.340.

Zona 1: $24.130.

Zona 2: $36.113.

Zona 3: $47.784.

Zona 4: $47.784.

Hijo con discapacidad

IGF hasta $907.793:

Valor general: $190.902.

Zona 1: $190.902.

Zona 2: $286.075.

Zona 3: $381.323.

Zona 4: $381.323.

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368:

Valor general: $135.050.

Zona 1: $184.146.

Zona 2: $275.954.

Zona 3: $367.819.

Zona 4: $367.819.

IGF desde $1.331.368,01:

Valor general: $85.234.

Zona 1: $177.297.

Zona 2: $265.726.

Zona 3: $354.198.

Zona 4: $354.198.

Ayuda escolar anual y para hijo

Valor general: $42.039.

Zona 1: $56.075.

Zona 2: $70.135.

Zona 3: $83.797.

Zona 4: $83.797.

Resoluciones y marco legal

La Resolución 317/2025 estableció los nuevos montos de jubilaciones y pensiones, incluyendo la PBU y la PUAM, en base a la variación del IPC de agosto (1,88%).

En tanto, la Resolución 318/2025 actualizó las asignaciones familiares, fijando los nuevos topes de ingresos y los valores para cada concepto, desde nacimiento y matrimonio hasta asignaciones por hijo y por discapacidad.

Ambas medidas se sustentan en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que dispuso la actualización mensual de haberes y asignaciones en función de la inflación publicada por el INDEC.

Con estas disposiciones, ANSES busca garantizar la continuidad del esquema de movilidad mensual que ajusta los haberes y asignaciones sociales a la inflación. El aumento del 1,88% impactará en más de 17 millones de beneficiarios en todo el país, entre jubilados, pensionados, titulares de AUH, PUAM, asignaciones familiares y trabajadores en relación de dependencia. El organismo remarcó que la medida apunta a sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la suba de precios.