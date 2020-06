El estremecedor relato de la periodista de Canal 26 tras ser atacada por la ex de su marido

La periodista siguió su relato y expresó que al observar a la agresora entendió de qué se trataba la situación: “Tenía un buzo lleno se sangre y unos cuchillos. Cuando la vi casi me muero”.

La conductora se resistió al ataque frente a la niña de tres años, que seguía en el mismo lugar. “Cuando entra a la habitación yo estaba con mi hija y empezamos a forcejear. Me dijo ‘dejá a la nena y te venís conmigo. Te voy a matar a vos para que tu hija vea cómo te mato y después voy a matar a tu hija’", contó la víctima.

Poco después, ante una distracción de Martínez, Zurita pudo huir. “Cuando se agachó a agarrar unas llaves abrí la ventana y salí corriendo con mi hija a upa. Ahí veo a dos hombre que me dicen ‘te vamos a agarrar’, y me di cuenta que ella estaba con alguien más. Me escondí en la parecita de un vecino y en ese momento aparecieron los chicos de seguridad”, detalló.

En tanto, Martínez le robó la camioneta a la periodista e intentó escapar pero fue detenida en la puerta del barrio privado. Tras la captura, fue indagada por el fiscal Roberto Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Ituzaingó, quien le imputó los delitos de "tentativa de homicidio, robo agravado por el uso de arma y hurto calificado automotor".