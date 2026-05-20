Chiche Gelblung en terapia intensiva: cómo sigue la salud del periodista + Agregar ámbito en









El comunicador de 82 años se encuentra hospitalizado en la clínica Mater Dei en la Unidad de Terapia Intensiva.

Sigue la preocupación por la salud de Chiche.

El periodista y conductor Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace una semana, luego de casi un mes de haberse colocado dos stents cardíacos debido a una trombosis en el tobillo.

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Según fuentes citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el comunicador se encuentra hospitalizado en la clínica Mater Dei. Pasó “la noche con dolores pero se encuentra estable, despierto y se comunica”. Es que Chiche había sufrido también un accidente doméstico que le generó una cicatriz cerca del ojo izquierdo y lo pasó por alto.

Actualmente, tras haber tenido una descompensación y “ante la ausencia de su médico de cabecera en el país, habrá una junta médica clave para definir los pasos a seguir”, señaló el periodista Pablo Montagna, respecto a la salud del conductor que, a los 82 años, mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

Internación reciente de Chiche Gelblung

Una semana atrás, y luego de una intervención quirúrgica, Chiche quedó en observación por controles y chequeos médicos vinculados a dolores y complicaciones circulatorias. Es que, a pesar de que el profesional de la salud le había recomendado reposo, el conductor continuó sus labores rápidamente.

Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los stents. “Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Estoy un poco disfónico, nada más”, explicó al recibir el alta. En los últimos años ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó su actividad profesional en poco tiempo.

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