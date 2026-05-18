Internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva y hay preocupación por su salud

El conductor había sido internado en abril en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación que derivó en una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas.

Samuel "Chiche" Gelblung sufrió una trombosis en el tobillo durante las últimas horas y debió ser internado de urgencia en terapia intensiva.

"Él tuvo una caída hace quince días en su casa que le provocó una herida en la cara, esto preocupó un poco a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas horas, Chiche se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud", informó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe).

"Está despierto, está siendo evaluado. Ayer estuvo hasta muy tarde mandando unos mensajes. El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atentido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio y le quedó una cicatriz cerca del lado del ojo izquierdo", sumó la panelista.

Cabe recordar que el conductor ya había sido internado el lunes 20 de abril en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación que derivó en una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas.

Tras la descompensación e intervención quirúrgica de Chiche de hace un mes, que lo tuvo internado tres días, el periodista retomó tanto su ciclo radial Hola Chiche en Radio Del Plata AM 1030 como su programa televisivo Chiche En Vivo en Net TV.

“Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Estoy un poco disfónico, nada más”, explicó al recibir el alta.