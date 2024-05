Piden la detención de la amiga de "La Toretto": el fiscal cree que corrían una picada

"La Toretto" está imputada por "homicidio simple con dolo eventual"

De acuerdo con las imágenes, Alvite -a bordo de un Volkswagen Gol- cruzó un semáforo en rojo y atropelló al motociclista, quien tenía derecho de paso, y falleció horas después. Con estas pruebas, el fiscal la imputó por "homicidio simple con dolo eventual", delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión, aunque sus abogados solicitaron la excarcelación.

La joven negó en su declaración que estuviera corriendo una picada, a pesar de que las pericias accidentológicas no acompañen este relato. "La Toretto" afirmó que no registró la velocidad en la que conducía porque estaba siguiendo a una amiga para volver a City Bell y no conocía el camino de retorno desde La Plata.