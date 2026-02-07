Pizza gratis en la Ciudad: cómo y cuándo participar del evento por su Día Internacional + Seguir en









Es organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE). Se prepararán en vivo 5.000 porciones de pizza gratuitas. Un espectáculo del sabor. Un clásico porteño.

Se prepararán en vivo 5.000 porciones de pizza gratuitas.

Este lunes 9 de febrero, la Plaza Astor Piazzolla (Cerrito y Diagonal Norte) será el epicentro de la celebración por el Día Internacional de la Pizza. Entre las 12 y las 16 horas, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) organizará un evento abierto al público, donde se repartirán 5.000 porciones de pizza gratuitas, preparadas en vivo por maestros pizzeros. La iniciativa busca homenajear a uno de los platos más icónicos de la cultura argentina, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El evento contará con un camión cocina autosustentable de 15 metros de largo, equipado para funcionar como una pizzería móvil. Además de la degustación, los asistentes podrán participar de sorteos de pizzas enteras, disfrutar de música en vivo y ser parte de una ruleta de premios. La jornada también tendrá un fin solidario: se recaudarán fondos para los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco de Avellaneda. Quienes deseen colaborar podrán adquirir un bono contribución de $2.000, que incluye dos porciones de pizza.

Para la elaboración de las pizzas, se utilizarán 250 kilos de muzzarella, 100 kilos de tomate y 180 kilos de harina, donados por empresas como Molinos Cañuelas y Lácteos Barraza. La entrada al evento es libre y gratuita, aunque se recomienda llegar temprano para asegurar las porciones, ya que la distribución será por orden de llegada. La ubicación estratégica de la plaza, frente al Obelisco, facilita el acceso mediante transporte público, como la estación Tribunales del subte (Línea D).

Con un espíritu festivo y solidario, esta celebración promete convertirse en uno de los eventos más convocantes del verano porteño, reafirmando la pasión de los argentinos por la pizza y su valor como símbolo cultural.

Recomendaciones para asistir Llegar temprano: Dado que el evento es gratuito y con capacidad limitada, se recomienda llegar antes de las 12 para asegurar tu lugar.

Transporte público: La plaza está cerca de varias líneas de colectivo y a pocas cuadras de la estación Tribunales del subte (Línea D).

Colaborar con la causa: Si deseas apoyar a los Grupos Juveniles Salesianos, podés comprar el bono contribución de $2.000.

Disfrutar de las actividades: No te pierdas la preparación en vivo de las pizzas, los sorteos y la música en vivo.