La Ciudad realizó dos nuevos desalojos, esta vez en Palermo

Se trata de un ph y un edificio de tres pisos. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró los operativos y prometió continuar por este camino.

La "casa violeta", estaba tomada por personas de origen boliviano y peruano desde hace 30 años, según denuncias vecinales. GCBA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó este sábado en la recuperación de dos propiedades usurpadas en Palermo desde hace décadas. Una de ellas, conocida como la "casa violeta", estaba tomada por personas de origen boliviano y peruano desde hace 30 años, según denuncias vecinales. El dueño del inmueble llevaba un juicio por desalojo desde 2014, y la vivienda ya había sido clausurada en noviembre pasado por las autoridades locales.

Las propiedades desalojadas estaban relativamente cerca. Una estaba ubicada en Guatemala al 5427. Era conocida como "la casa violeta" por el color de la fachada. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, junto con personal de Emergencias, Red de Atención y Bomberos.

La otra propiedad era un edificio de tres pisos frente al canal de televisión América, en Honduras 5648. La dueña celebró el operativo en X: “Después de 13 años de tener una propiedad tomada en pleno Palermo, me acaban de dar la noticia que la están desalojando. Hoy la familia festeja!”.

image La Ciudad ha recuperado más de 550 propiedades usurpadas. GCBA Las propiedades recuperadas en Palermo eran señaladas por los vecinos como focos de inseguridad, vinculados a actividades ilegales como el narcomenudeo y la trata de personas. Según Macri, "cuando una propiedad es usurpada, se instala el mal en el barrio", y destacó que la recuperación de estos inmuebles busca "devolver el orden, la seguridad y el respeto por la propiedad privada".

Toleración cero contra usurpaciones El operativo, realizado en los últimos días, forma parte de una política de "tolerancia cero" contra la usurpación impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Desde el inicio de su gestión, hace menos de dos años, la Ciudad ha recuperado más de 550 propiedades usurpadas, incluyendo edificios emblemáticos como la Casa Blaquier en el Casco Histórico, el "Elefante Blanco" en Belgrano, la "Galería del Terror" en Nueva Pompeya, y un sector del Mercado de Bonpland en Palermo, entre otros.

El Gobierno porteño también ha recuperado inmuebles en otros barrios, como Almagro, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Balvanera, además de predios ocupados irregularmente por organizaciones sociales, como el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) en Paseo Colón. Los operativos, que involucran a la Policía de la Ciudad, Espacio Público, Emergencias y Bomberos, han permitido devolver a sus dueños propiedades con un valor estimado en más de 200 millones de dólares. Macri remarcó que "en Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas", pero que su gestión adoptó una "postura clara: hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada". La recuperación de estos inmuebles, según las autoridades, no solo beneficia a los legítimos dueños, sino que también contribuye a mejorar la seguridad y la calidad de vida en los barrios.