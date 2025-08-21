La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los montos que recibirán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) en agosto 2025. En el octavo mes del año, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un ajuste del 1,6%.
PNC de ANSES: cuál es el monto hoy confirmado por el gobierno de Milei
En agosto las prestaciones de ANSES recibieron un 1,6% de aumento de acuerdo con la formula de movilidad vigente.
-
El beneficio de ANSES que pocos aprovechan y permite ahorrar plata
-
Alerta entre los jubilados de ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025
Esta medida se da en el marco del Decreto 274/24 que acuerda aumentos mensuales en estas prestaciones que tomen como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se informa cada dos meses. El objetivo es que los beneficiarios puedan hacerle frente al aumento en los precios debido a la inflación.
Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES
Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen como objetivo asistir de forma financiera a personas que estén en una situación de vulnerabilidad económica, que no perciban ningún tipo de ingreso y que además no cuenten con ningún familiar a cargo que esté legalmente obligado a cubrir sus necesidades básicas.
Las personas que pueden acceder están contempladas en los siguientes grupos:
- Personas con discapacidad total y permanente.
- Personas mayores (tercera edad) que no tengan cobertura previsional.
- Madres de siete o más hijos.
- Personas que tengan VIH o Hepatitis.
Además, no deben ser beneficiarios de ningún otro beneficio de la ANSES.
Por otro lado, también existe la PNC por invalidez. Este programa apunta a personas con discapacidad severa que no hayan hecho aportes jubilatorios. Busca garantizar que aquellas personas que no pueden generar ingresos por una cuestión de salud tengan acceso a recursos básicos.
En este último caso, cada solicitud se evalúa particularmente por una junta médica. Esta analiza el grado de afectación que presenta el solicitante y su capacidad laboral. No hay listas cerradas, pero si requisitos:
- Acreditar una discapacidad del 66% o mayor con un Certificado Médico Oficial que lo acredite.
- Tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al día.
- Ser argentino nativo o naturalizado. Y en caso de ser extranjero, se deben demostrar al menos 10 años de residencia dentro del territorio argentino.
- Ser menor a 65 años.
- No estar en relación de dependencia ni como monotributistas, a menos que se trate del monotributo social.
- No solicitar otro beneficio, ya sea jubilación u otra PNC.
- No estar inscripto en planes sociales que sean incompatibles con este programa.
Importante: en el caso de residir en Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén o Tierra del fuego, se debe presentar documentación adicional en la que se solicita un informe catastral.
Monto de las PNC en agosto 2025
Los montos vigentes de las PNC para agosto son:
- PNC por invalidez/discapacidad o por vejez: $219.949,62
- PNC para madres de siete o más hijos: $314.213,76
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $251.444,30
- Pensiones No Contributivas: $220.012,76
A estos montos se les suma el bono extraordinario de $70.000 dirigido a jubilados y pensionados del sistema previsional de ANSES.
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
El cronograma de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social está llegando a sus últimos días del mes. En esta lista están las fechas de los grupos y terminaciones que ya cobraron y los que aún no:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 14 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 22 de agosto
Asignación por Embarazo
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 11 de agosto
- DNI terminados en 1: 12 de agosto
- DNI terminados en 2: 13 de agosto
- DNI terminados en 3: 14 de agosto
- DNI terminados en 4: 18 de agosto
- DNI terminados en 5: 19 de agosto
- DNI terminados en 6: 20 de agosto
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 7: 21 de agosto
- DNI terminados en 8: 22 de agosto
- DNI terminados en 9: 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Maternidad
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 10 de septiembre.
Pensiones No Contributivas
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre.
Prestación por Desempleo
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario