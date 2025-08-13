El urgente cambio de ANSES en el calendario de pagos de agosto 2025

En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó las fechas y montos que las distintas personas que perciben la prestación van a cobrar en el mes de agosto 2025. La medida alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones.
Las modificaciones recientes impactan en los cobros de las jubilaciones, pensiones y asignaciones durante el mes de agosto.
El anuncio incluye actualizaciones en los haberes y un nuevo esquema de pagos que busca ordenar la liquidación de los beneficios. Desde Ámbito, te detallamos los importes actualizados y el nuevo calendario para cada prestación.
Monto de las prestaciones de ANSES en agosto 2025
Con el ajuste de este mes, la jubilación mínima se ubica en $314.305,37, cifra que, sumada al refuerzo correspondiente, asciende a $384.305,37. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $321.444,30, mientras que la Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez queda en $290.013,76. La Pensión Madre de 7 hijos también alcanza los $384.305,37.
En el caso de las asignaciones, los valores son:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $112.942.
- AUH con Discapacidad: $367.757.
- Asignación Familiar por Hijo: $56.475.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $183.885.
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
Para el octavo mes del año, las fechas de cobro son así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8/8
- DNI terminados en 1: 11/8
- DNI terminados en 2: 12/8
- DNI terminados en 3: 13/8
- DNI terminados en 4 y 5: 14/8
- DNI terminados en 6: 18/8
- DNI terminados en 7: 19/8
- DNI terminados en 8: 20/8
- DNI terminados en 9: 21/8
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- 0 y 1: 22/8
- 2 y 3: 25/8
- 4 y 5: 26/8
- 6 y 7: 27/8
- 8 y 9: 28/8
AUH y Asignación Familiar por Hijo
0: 8/8 | 1: 11/8 | 2: 12/8 | 3: 13/8 | 4: 14/8 | 5: 18/8 | 6: 19/8 | 7: 20/8 | 8: 21/8 | 9: 22/8
Asignación por Embarazo
Mismo esquema que AUH.
Asignación por Prenatal y Maternidad
0 y 1: 11/8 | 2 y 3: 12/8 | 4 y 5: 13/8 | 6 y 7: 14/8 | 8 y 9: 18/8
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- 1° quincena: 11/8 al 10/9
- 2° quincena: 22/8 al 10/9
Pensiones No Contributivas (PNC)
0 y 1: 8/8 | 2 y 3: 11/8 | 4 y 5: 12/8 | 6 y 7: 13/8 | 8 y 9: 14/8
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones: del 8/8 al 10/9
Para confirmar lugar y fecha exactos, se puede ingresar a la página oficial de ANSES, cargar el CUIL o número de beneficio y marcar en el botón “Consulta” para obtener los datos correspondientes.
