El urgente cambio de ANSES en el calendario de pagos de agosto 2025

Las modificaciones recientes impactan en los cobros de las jubilaciones, pensiones y asignaciones durante el mes de agosto.

ANSES ya confirmó las fechas y montos que se cobrarán en agosto 2025.

En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó las fechas y montos que las distintas personas que perciben la prestación van a cobrar en el mes de agosto 2025. La medida alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones.

El anuncio incluye actualizaciones en los haberes y un nuevo esquema de pagos que busca ordenar la liquidación de los beneficios. Desde Ámbito, te detallamos los importes actualizados y el nuevo calendario para cada prestación.

Con el ajuste de este mes, la jubilación mínima se ubica en $314.305,37 , cifra que, sumada al refuerzo correspondiente, asciende a $384.305,37 . La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $321.444,30 , mientras que la Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez queda en $290.013,76 . La Pensión Madre de 7 hijos también alcanza los $384.305,37 .

En el caso de las asignaciones, los valores son:

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025

Para el octavo mes del año, las fechas de cobro son así:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8/8

DNI terminados en 1: 11/8

DNI terminados en 2: 12/8

DNI terminados en 3: 13/8

DNI terminados en 4 y 5: 14/8

DNI terminados en 6: 18/8

DNI terminados en 7: 19/8

DNI terminados en 8: 20/8

DNI terminados en 9: 21/8

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

0 y 1: 22/8

2 y 3: 25/8

4 y 5: 26/8

6 y 7: 27/8

8 y 9: 28/8

AUH y Asignación Familiar por Hijo

0: 8/8 | 1: 11/8 | 2: 12/8 | 3: 13/8 | 4: 14/8 | 5: 18/8 | 6: 19/8 | 7: 20/8 | 8: 21/8 | 9: 22/8

Asignación por Embarazo

Mismo esquema que AUH.

Asignación por Prenatal y Maternidad

0 y 1: 11/8 | 2 y 3: 12/8 | 4 y 5: 13/8 | 6 y 7: 14/8 | 8 y 9: 18/8

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

1° quincena: 11/8 al 10/9

2° quincena: 22/8 al 10/9

Pensiones No Contributivas (PNC)

0 y 1: 8/8 | 2 y 3: 11/8 | 4 y 5: 12/8 | 6 y 7: 13/8 | 8 y 9: 14/8

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones: del 8/8 al 10/9

Para confirmar lugar y fecha exactos, se puede ingresar a la página oficial de ANSES, cargar el CUIL o número de beneficio y marcar en el botón “Consulta” para obtener los datos correspondientes.