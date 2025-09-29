PNC de ANSES: quiénes acceden en octubre 2025 y cuáles son los montos







Conocé los valores actualizados de los haberes para estos beneficiarios y qué requisitos deben cumplir para recibirlos.

La Pensión No Contributiva está dirigda a personas que no cuenten con un trabajo formal.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Estas son ayudas económicas dirigidas a aquellas personas que por diferentes motivos no tienen un trabajo formal ni cuentan con cobertura médica previsional.

La nueva actualización de los haberes se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, que fue del 1,9%. Esto se establece gracias al Decreto de Movilidad Jubilatoria, en el que se aclara que las prestaciones de ANSES aumentarán mensualmente según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Existen diferentes tipos de Pensiones No Contributivas para acompañar a los beneficiarios según su situación:

Pensión por Invalidez Laboral: acompaña a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Pensión por Vejez : Dirigida a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

Pensión para Madres de 7 de Hijos: Para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C (Ley 27.675): Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud a personas con estas patologías.

Requisitos para solicitar las PNC Pensiones no contributivas.webp Para poder solicitar esta pensión, los beneficiarios deben cumplir algunos requisitos, dependiendo del tipo de prestación. Estos son: Pensión por Invalidez Laboral Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.

o más, mediante el CMO. Tener hasta 65 años de edad

de edad Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.

nativo, o naturalizado, residente en el país. Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años .

. En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años .

o quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de . No cobrar jubilación ni pensión .

ni . En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas .

. Informe catastral con sello del organismo emisor a nombre del beneficiario o de su cónyuge/conviviente. Si es menor, a nombre de los padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego). Pensión por Vejez Tener 70 o más años de edad.

de edad. Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante antes de realizar la solicitud. Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

antes de realizar la solicitud. No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación , pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

, o o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional. No poseer bienes , ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su y la de su conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos. No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

a disposición de la Justicia. En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges .

. La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello. Pensión para Madres de 7 de Hijos Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).

o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país). Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años .

. No ser titular de una jubilación , pensión o retiro , de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

, o , de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional. No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo , Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo .

, y . No poseer bienes , ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan su ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos. Tu cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo. Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C Tener 18 años de edad y residir en el país al momento de solicitar la prestación.

y residir en el país al momento de solicitar la prestación. Las personas argentinas naturalizadas o extranjeras deben contar con un mínimo de 5 años de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud.

de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud. Tener acreditado el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud al momento de solicitar esta prestación.

del al momento de solicitar esta prestación. Aprobar la evaluación socioeconómica.

Los ingresos mensuales no pueden ser superiores al valor equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil .

. Los ingresos de todo el grupo familiar (cónyuge o conviviente), junto a los del solicitante, no pueden superar el valor equivalente de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Montos de las Pensiones No Contributivas en octubre 2025 Jubilados y Pensionados El próximo mes, los beneficiarios de las PNC por Invalidez y Vejez recibirán un total de $228.381,85, mientras que los de la Pensión Para Madres de 7 Hijos obtendrán $326.304,88. Sin embargo, a aquellos beneficiarios de cobren menos de $396.304,88 les corresponderá el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000, por lo que los cobros finales serán de $298.381,85 y $396.304,88 respectivamente.

