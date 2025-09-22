Jubilaciones de ANSES en octubre 2025: qué es lo que se sabe hasta el momento

Conocé cuáles serán los valores de los haberes para los adultos mayores y las posibles fechas de pago del próximo mes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización de haberes para todos los jubilados y pensionados en octubre. Además, el Gobierno ratificó que algunos de estos beneficiarios recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000 .

Este nuevo aumento se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria , impulsado en marzo de 2024. Este establece que tanto las jubilaciones, como las pensiones y asignaciones de ANSES recibirán incrementos mensuales en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El próximo mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 1,9% ya que se les sumará el porcentaje de inflación registrado en agosto. A raíz de ello, estos serán los cobros de las jubilaciones y pensiones en octubre:

¿Quiénes acceden al bono de $70.000

Por otro lado, el bono previsional de ANSES, con un valor de $70.000, es una ayuda económica extra otorgada a aquellos jubilados y pensionados que cobren haberes menores a la sumatoria entre el mínimo y este monto. Por lo tanto, los cobros finales de estos beneficiarios en octubre serán los siguientes:

Jubilación Mínima: $396.304,88 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 .

. Pensión No Contributiva: $298.381,85.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre 2025

jubilados anses.jpg Depositphotos

A pesar de que ANSES todavía no confirmó el calendario de pagos de octubre, estas son las fechas de cobro posibles para los jubilados y pensionados, organizadas según el último número de sus DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre.

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre.

No obstante, cabe aclarar que es posible que los cobros del 10 de octubre se reprogramen, ya que el Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a esa fecha.