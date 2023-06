Por estos billetes de u$s1, los coleccionistas están dispuestos a pagar $5.000

Australes.webp Billetes Australes.

¿Cómo reconocer el codiciado billete de u$s1?

El billete de u$s1 que los coleccionistas de billetes y monedas buscan es u$s1 que en su diseño y en uno de sus costados de manera particular posee la leyenda “This certificate is legal tender for all debts public and private ”. Se trata de un ejemplar que data del año 1957, por lo cual -más allá de no ser actual- tampoco es de las épocas más remotas y aún continúa en circulación. Por ello, en caso de que lo poseas, será necesario revisar que tenga esos dos detalles antes de ofertar.

billete 1 dolar.jpg

Detalles en los billetes

Aunque pueda parecer mentira, casi todos los días aparece algún detalle nuevo en los billetes argentinos. Y, por supuesto, las ventas de estos ejemplares suben también en las plataformas virtuales como Mercado Libre.

billetes-raros-argentinos.jpg

Tal como dijimos antes, siempre conviene prestar atención, ya que nunca se sabe si consiste en un error de ese ejemplar, o si es una característica que puede sumar valor final billete, además de saber si existe interés en el mismo de parte de la comunidad numismática.