Por qué me dieron de baja del ex Potenciar Trabajo de ANSES

El programa Volver al Trabajo establece condiciones que pueden provocar la baja del beneficio: conocé los detalles.

El programa Potenciar Trabajo de ANSES , que durante años fue uno de los planes sociales más extendidos en la Argentina, fue reemplazado en 2024 por nuevas políticas sociales impulsadas por el Gobierno nacional. Desde entonces, los beneficiarios del antiguo plan fueron reasignados a dos programas diferentes: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta reorganización tuvo como objetivo diferenciar a los beneficiarios según su situación laboral y social. Mientras que Volver al Trabajo está orientado a personas con posibilidades de insertarse en el mercado laboral, el programa Acompañamiento Social se dirige a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En este nuevo esquema, muchas personas que antes cobraban Potenciar Trabajo pasaron automáticamente a formar parte de Volver al Trabajo. Sin embargo, el programa establece ciertos requisitos y condiciones que, en caso de no cumplirse, pueden provocar la suspensión o baja del beneficio . Por ese motivo, algunos titulares se encuentran con la situación de que ya no reciben el pago mensual y se preguntan por qué ocurrió la baja del plan.

El programa Volver al Trabajo fue creado para promover la inserción laboral de personas que se encontraban dentro del antiguo Potenciar Trabajo. Su objetivo principal es brindar herramientas de capacitación, formación y acompañamiento para que los beneficiarios puedan mejorar sus oportunidades de empleo dentro del mercado laboral formal.

El plan está dirigido principalmente a personas entre 18 y 49 años que se encuentran desempleadas o que forman parte de la economía informal. Entre las actividades que pueden realizar los beneficiarios se encuentran:

Capacitaciones laborales.

Formación en oficios.

Participación en proyectos productivos.

Programas de inserción laboral.

A cambio de participar en estas actividades, los titulares reciben una asignación económica mensual que actualmente ronda los $78.000.

ANSES computadora

Requisitos de Volver al Trabajo

Para continuar dentro del programa, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano. Las condiciones principales son:

Tener entre 18 y 49 años.

Estar desempleado o trabajar en la economía informal.

Participar en actividades de capacitación o formación laboral.

Mantener actualizados los datos personales en el sistema.

Además, el programa busca incentivar la incorporación al empleo formal, por lo que en algunos casos los beneficiarios pueden acceder a programas de entrenamiento laboral o inserción en empresas. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para mantener el beneficio activo.

Prestaciones compatibles con el programa

Una de las características del programa Volver al Trabajo es que puede ser compatible con algunas prestaciones sociales o beneficios del sistema previsional, como:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Universal por Embarazo.

Prestaciones alimentarias o programas sociales.

Monotributo social o monotributo categoría A.

Trabajo en casas particulares .

Trabajo rural temporario o estacional.

Sin embargo, la compatibilidad depende de cada situación particular y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa. Además, algunos ingresos laborales pueden ser compatibles durante un período determinado, si forman parte de programas de inserción laboral.

mi-anses-celu.webp anses

Por qué me pueden dar de baja de Volver al Trabajo

Existen diferentes motivos por los cuales una persona puede dejar de cobrar el programa Volver al Trabajo. Entre las causas más frecuentes de baja aparecen:

Conseguir un empleo formal registrado.

Superar los ingresos permitidos por el programa.

No participar en las actividades de capacitación obligatorias.

Inconsistencias en los datos personales o laborales.

Incompatibilidad con otras prestaciones sociales.

También puede ocurrir que el beneficio se suspenda temporalmente si el organismo detecta irregularidades o si el titular no cumple con los requisitos del programa. En algunos casos, los beneficiarios deben actualizar sus datos en el sistema o completar información adicional para evitar la baja del plan.

Si una persona deja de recibir el pago, lo recomendable es ingresar a la plataforma del programa o comunicarse con los canales oficiales para verificar el estado del beneficio y conocer los motivos de la suspensión.

El programa Volver al Trabajo forma parte de una nueva estrategia de política social orientada a promover la capacitación y la inserción laboral, por lo que su continuidad depende en gran medida del cumplimiento de las condiciones establecidas para los beneficiarios.