ANSES confirmó quiénes son los jubilados que tienen un bono extra en marzo 2026 y quiénes lo pierden









Se mantiene el bono de $70.000 para jubilados de menores ingresos en marzo, pero algunos beneficiarios quedan excluidos: conocé los detalles.

El bono previsional de $70.000 se deposita junto con el haber mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en marzo de 2026 continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se acredita junto con el haber mensual y busca compensar parcialmente el impacto de la inflación en los ingresos previsionales.

Sin embargo, no todos los jubilados reciben el bono completo. El beneficio está dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que quienes superan ese monto pueden recibir un refuerzo proporcional o directamente dejar de cobrarlo, si sus ingresos superan el límite establecido.

Este mes, además, los haberes previsionales se actualizan con un aumento cercano al 2,9% por movilidad, según la fórmula que ajusta las jubilaciones en función de la inflación informada por el INDEC.

Jubilados Córdoba Imagen: Freepik Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo 2026 A partir de marzo, el haber mínimo jubilatorio se ubica en aproximadamente $369.600,88, luego de la actualización por movilidad aplicada al sistema previsional. Con el bono extraordinario incluido, el ingreso total de quienes cobran la mínima puede alcanzar alrededor de:

Jubilación mínima: $369.600,88

Bono extraordinario: $70.000

Total aproximado: $439.600,88 En el caso de otras prestaciones previsionales, los montos finales también cambian cuando se suma el refuerzo. Por ejemplo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alrededor de $365.680 con bono.

Pensiones No Contributivas: cerca de $328.720 con el refuerzo incluido. Quiénes mantienen el bono de $70.000 y cómo se cobra El bono previsional está dirigido principalmente a quienes tienen los ingresos más bajos dentro del sistema jubilatorio. Cobran el bono completo: Jubilados que perciben la jubilación mínima .

Titulares de Pensiones No Contributivas .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Reciben un bono proporcional: Jubilados que cobran un monto apenas superior al haber mínimo. No cobran el bono: Jubilados con haberes más altos que el límite establecido por ANSES. El pago del refuerzo se realiza automáticamente y se deposita en la misma fecha que el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. En marzo, los pagos para jubilados y pensionados comenzaron a partir del 9 de marzo y se realizan de forma escalonada durante el mes. Las jubilaciones que superan el haber mínimo se pagan en la segunda parte del calendario mensual.

