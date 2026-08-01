Por qué se celebra cada 1 de agosto el Día de la Pachamama y los rituales que podés hacer en casa

Muchas familias toman caña con ruda o limpian energéticamente sus hogares con sahumerios para pedir salud, protección y prosperidad a la Madre Tierra.

La Pachamama es una figura sagrada para las comunidades quechuas y aimaras.

El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama , una de las tradiciones más importantes de los pueblos originarios andinos en homenaje a la Madre Tierra .

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Durante esta jornada, muchas familias realizan rituales para atraer salud, buena suerte, abundancia y prosperidad, como beber caña con ruda , caminar descalzos, realizar ofrendas o sahumar los hogares .

El Día de la Pachamama se celebra cada 1 de agosto en homenaje a la Madre Tierra , una de las figuras más importantes de los pueblos originarios andinos, especialmente de las comunidades quechuas y aimaras .

La palabra "Pachamama" proviene del quechua. "Pacha" hace referencia al mundo , al universo y al tiempo , mientras que "mama" significa madre .

Esta entidad sagrada es considerada la protectora de los cultivos, los animales, las personas y el equilibrio de la naturaleza. Por ese motivo, cada año se realizan ceremonias para agradecer lo recibido y pedir fertilidad, buenas cosechas y abundancia para el ciclo que comienza.

La fecha tiene un conexión con el calendario agrícola andino. Agosto marca un momento de transición: después del período más frío del año, las comunidades comienzan a prepararse para la llegada de las lluvias y las próximas etapas de siembra.

Tradiciones para celebrar a la Madre Tierra

Durante la celebración, muchas comunidades llevan adelante distintos rituales conocidos como ofrendas o "corpachadas". El término "corpachar" significa alimentar a la tierra y consiste en devolver simbólicamente parte de todo lo que la naturaleza ofrece.

Para esto, se cava un pozo, considerado la "boca" de la Pachamama, donde se depositan alimentos cocidos, frutas, maíz, hojas de coca, bebidas, vino, chicha, tabaco, hierbas aromáticas y otros productos.

En muchas localidades del norte argentino, especialmente en Jujuy y Salta, las ceremonias incluyen música, danzas y oraciones de agradecimiento. Incluso, en varios pueblos, los homenajes continúan durante todo el mes.

Principales rituales para celebrar a la Pachamama

Caña con ruda

El ritual de la caña con ruda consiste en beber esta preparación durante la mañana del 1 de agosto, siempre en ayunas, antes de consumir cualquier alimento.

Según la tradición, sirve para pedir salud, protección, prosperidad y buena fortuna, además de alejar las enfermedades, la mala suerte y la envidia.

La bebida es de origen guaraní y se prepara colocando ramas de ruda macho dentro de una botella de caña blanca, un aguardiente elaborado a partir de la caña de azúcar. Algunas personas también utilizan ginebra como variante.

Luego, la mezcla se deja macerar durante al menos una semana para que la planta libere su aroma y propiedades. Lo habitual es prepararla durante los últimos días de julio, aunque muchas familias conservan la botella durante meses o incluso de un año para otro, agregando más caña a medida que se consume.

No existe una única forma de tomarla: dependiendo de la región, hay quienes toman tres sorbos, siete, un trago largo o un vaso pequeño.

En muchos hogares, el ritual se acompaña con un deseo o una oración, como la expresión quechua "Kusiya, kusiya", que suele traducirse como "ayúdame". Algunas familias derraman las primeras gotas sobre la tierra o una maceta como ofrenda a la Pachamama antes de consumirla.

La tradición sostiene que, si una persona no pudo realizarlo el 1 de agosto, puede hacerlo hasta el 15 del mismo mes, siempre que reciba la bebida de alguien que ya haya preparado la caña con ruda.

Sahumar la casa para renovar las energías

Antes de comenzar, la tradición recomienda hacer una limpieza general de la vivienda: ordenar los espacios, barrer, quitar el polvo y abrir puertas y ventanas para permitir la circulación del aire.

Para preparar el sahumerio suelen utilizarse ingredientes como romero, ruda, laurel, lavanda, salvia, incienso, mirra, copal, palo santo, yerba, azúcar y otras hierbas secas, según las costumbres de cada familia.

La mezcla se coloca sobre un carbón encendido o dentro de un recipiente resistente al calor. Luego, el humo recorre cada ambiente de la casa, especialmente las esquinas, puertas y ventanas.

Muchas personas realizan el recorrido desde el interior hacia la entrada principal con la intención simbólica de dejar atrás las malas energías y recibir nuevas oportunidades.

Sembrar deseos para el nuevo ciclo

Un ritual sencillo es escribir en un papel aquellos deseos, proyectos o metas que se quieren cumplir durante el nuevo ciclo, acompañado de palabras de agradecimiento a la Pachamama.

Luego, se entierra en la tierra, en un jardín, una maceta o algún espacio natural, como una forma simbólica de entregar esos pedidos y permitir que "germinen" junto con la naturaleza.

Algunas personas acompañan esta tradición con flores, frutas o pequeñas ofrendas como gesto de gratitud.

Caminar descalzo sobre la tierra

Caminar descalzo sobre la tierra es una de las formas más simples de conectar con la Madre Tierra durante esta fecha. Solo tenes que entrar en contacto directo con el suelo durante unos minutos, ya sea en un jardín, parque o espacio natural.

El ritual representa una forma de descargar tensiones, recuperar equilibrio y agradecer por la vida y los elementos que brinda la tierra.

Baño de limpieza energética

Algunas personas realizan baños de limpieza energética como parte de las prácticas del 1 de agosto. La tradición sostiene que este ritual ayuda a renovar las energías personales y conectar con la intención de comenzar una nueva etapa.

Para hacerlo, se utiliza agua tibia combinada con elementos como sal gruesa, pétalos de flores y hierbas como ruda o menta. Hay quienes agregan una vela blanca y aprovechan el momento para meditar o reflexionar.