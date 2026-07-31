Clausuraron un geriátrico en Almagro denunciado por maltrato, desnutrición y abandono de adultos mayores

La Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la residencia, luego de comprobar graves irregularidades en la atención. Los residentes fueron trasladados a otros establecimientos.

Un geriátrico ubicado en el barrio porteño de Almagro fue allanado y clausurado después de que una investigación revelara graves condiciones de abandono y maltrato hacia los adultos mayores que residían en el establecimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 25 , a cargo del fiscal Juan Cruz Artico , quien solicitó un procedimiento de urgencia al considerar que existían riesgos para la salud y la integridad de los residentes.

La investigación comenzó a partir de un informe elaborado por el programa Proteger , dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .

Durante una inspección integral , los profesionales entrevistaron en forma individual y reservada a los residentes, quienes describieron diversas situaciones de abandono y malos tratos.

Uno de los casos que más preocupó a las autoridades fue el de una mujer que presentaba un estado de extrema delgadez y que manifestó en reiteradas oportunidades que necesitaba comer. Según declaró, habitualmente solo recibía café con leche y pan como alimento.

Otro geriátrico!! Según la información de la fiscalía, diversos hechos de maltrato a adultos mayores. Una de las residentes solo recibía pan y café con leche como alimentación https://t.co/d9Z5eMFRXr

Denuncias por malos tratos y falta de asistencia

Además de las deficiencias alimentarias, otros adultos mayores denunciaron haber sufrido agresiones verbales, gritos y actitudes hostiles por parte del personal del establecimiento.

Las declaraciones recogidas durante la inspección señalaron que esas conductas afectaban tanto la integridad física y psicológica de los residentes como su dignidad.

El informe también advirtió que la alimentación suministrada no respetaba las dietas indicadas para las distintas patologías de los pacientes.

Asimismo, se detectó que en numerosas oportunidades los residentes permanecían sin asistencia durante la noche o cuando requerían ayuda, además de carecer de una atención profesional adecuada y de actividades terapéuticas acordes con sus necesidades.

Detectaron graves irregularidades edilicias y de funcionamiento

En el operativo participaron también la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos (UERYREG) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Los organismos constataron múltiples incumplimientos vinculados con el funcionamiento del establecimiento, entre ellos deficiencias sanitarias, falta de personal suficiente y fallas en los protocolos de atención. Frente a ese escenario, la AGC resolvió la clausura administrativa de la residencia.

Qué ocurrió con los residentes

Luego del allanamiento, el fiscal Juan Cruz Artico solicitó no solo el cierre inmediato del geriátrico, sino también la reubicación urgente de todas las personas alojadas en el lugar.

Los adultos mayores fueron trasladados a otros establecimientos para garantizar la continuidad de su atención en condiciones adecuadas.

En paralelo, la Fiscalía identificó a la persona responsable del geriátrico e inició una causa por los presuntos delitos de abandono de persona y la contravención de maltrato, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las responsabilidades.