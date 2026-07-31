Todas las formas de acceder a tu recibo de cobro de ANSES

El organismo permite consultar y descargar la liquidación de haberes desde la web y la app Mi ANSES, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Los recibos de haberes pueden consultarse y descargarse desde la web o la app mi ANSES en cualquier momento.

ANSES ofrece distintas alternativas para que jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales puedan consultar su recibo de haberes de forma rápida y segura . A través de los canales digitales, es posible conocer el detalle de cada liquidación, descargar el comprobante e incluso acceder a recibos de meses anteriores.

La consulta puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a Internet mediante la plataforma Mi ANSES o la aplicación oficial . De esta manera, los titulares evitan traslados y cuentan con la documentación disponible en cualquier momento.

Además del recibo, el sistema permite revisar los conceptos que integran el haber mensual, como prestaciones, bonos, descuentos y otros adicionales, que pueden variar según cada beneficio.

Uno de los principales beneficios de la consulta online es la posibilidad de acceder al recibo en cualquier momento. Desde la app Mi ANSES, el usuario debe ingresar a la opción Jubilación y luego Consultar recibos de haberes, donde encontrará el último comprobante y un buscador para visualizar períodos anteriores.

Quienes prefieran realizar la consulta desde una computadora también pueden hacerlo ingresando a Mi ANSES , en la sección Jubilaciones y Pensiones y luego Consultar recibos de haberes . Desde allí es posible descargar el documento, enviarlo por correo electrónico o imprimirlo si se necesita una copia física.

¿Cómo tramitar tu Clave de la Seguridad Social para acceder a Mi ANSES?

Para consultar los recibos de haberes es indispensable contar con una Clave de la Seguridad Social activa. Esta credencial permite ingresar de manera segura a Mi ANSES y realizar distintos trámites y consultas vinculados con las prestaciones del organismo.

Quienes todavía no tengan una clave pueden gestionarla desde el sitio oficial de ANSES siguiendo el procedimiento de validación de identidad. Una vez habilitada, podrán acceder no solo a los recibos de cobro, sino también a la historia laboral, fechas de pago y otros servicios disponibles en la plataforma.

¿Es obligatorio imprimir el recibo de haberes para realizar trámites?

En la mayoría de los casos no es necesario presentar el recibo impreso, ya que el documento digital descargado desde Mi ANSES tiene la misma información que la versión física y puede utilizarse para diferentes gestiones.

Sin embargo, algunos organismos o entidades pueden solicitar una copia en papel. Por ese motivo, ANSES permite descargar el comprobante en formato digital para imprimirlo cuando el trámite así lo requiera.

Canales de atención y contacto oficial de ANSES para reclamos

Si el beneficiario detecta errores en la liquidación, diferencias en el monto cobrado o necesita realizar una consulta, puede comunicarse con ANSES mediante los canales oficiales de atención. Entre ellos se encuentran Mi ANSES, la Atención Virtual, la línea telefónica del organismo y las oficinas de atención con turno previo.

También es recomendable revisar el detalle del recibo para identificar conceptos como la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), bonos extraordinarios, descuentos de obra social, cuotas de créditos o retenciones que puedan impactar en el haber mensual.

Consultar periódicamente el recibo de haberes permite controlar que la liquidación sea correcta y conocer en detalle cada uno de los conceptos incluidos en el pago. De esta forma, los beneficiarios pueden detectar cualquier diferencia a tiempo y utilizar los canales oficiales de ANSES para realizar consultas o reclamos cuando sea necesario.