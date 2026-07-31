Llegó el viento Zonda y se suspendieron las clases en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por intensas ráfagas de viento y polvo en el suspensión durante las próximas horas.

Se dispuso la suspensión de las clases presenciales durante el resto de la jornada como medida preventiva por recomendación de Protección Civil frente a las alertas emitidas por el SMN por el Zonda.

Llegó el viento Zonda a Mendoza y San Juan y las autoridades suspendieron las clases presenciales en ambas provincias como medida preventiva ante las fuertes ráfagas previstas.

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El fenómeno comenzó a afectar la región de Cuyo este viernes y motivó la intervención de Defensa Civil y los ministerios de Educación por el riesgo de baja visibilidad , polvo en el aire, aumento de la temperatura y posibles complicaciones para el tránsito.

En Mendoza , la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió inicialmente suspender las clases presenciales del turno mañana en los departamentos con mayor riesgo, entre ellos el Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuypan, Tupungato y San Carlos), Lavalle, San Rafael y Malargüe.

Sin embargo, a medida que el pronóstico confirmó la intensificación del fenómeno, el Gobierno provincial informó se amplió al resto de la jornada, incluyendo los turnos interturno, tarde, vespertino y noche .

Según el pronóstico oficial, el Zonda comenzó a descender desde la cordillera hacia el llano cerca del mediodía y alcanzaría su mayor intensidad durante la tarde. Luego, se espera el ingreso de viento sur, que contribuirá a provocar un descenso de la temperatura y a mejorar gradualmente las condiciones.

En San Juan, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases presenciales durante el resto de la jornada como medida preventiva, luego de las recomendaciones realizadas por Protección Civil y frente a las alertas vigentes emitidas por el SMN.

Con algunas protestas, arrancaron las clases en 10 provincias.

El viento Zonda es un fenómeno característico de la región de Cuyo. Se origina cuando una masa de aire desciende desde la cordillera de los Andes hacia el este, perdiendo humedad y aumentando su temperatura.

Como consecuencia, genera ráfagas intensas, ambiente muy seco, polvo en suspensión y una reducción de la visibilidad.

Además de las dificultades para transitar, incrementa el riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades suelen adoptar medidas preventivas cuando se pronostica su llegada.

Precauciones ante el viento Zonda

Ante la presencia de viento Zonda, el SMN aconseja evitar salir de la vivienda mientras persistan las ráfagas, especialmente durante los momentos de mayor intensidad, y cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo.

En el exterior, es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, muebles, carteles o toldos.

Quienes deban circular por la vía pública no deberían refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o estructuras publicitarias, ya que las ráfagas pueden provocar desprendimientos o caídas.

En caso de conducir, se recomienda hacerlo únicamente si es imprescindible y extremar las precauciones, ya que el polvo en suspensión puede reducir la visibilidad.

Debido al ambiente seco, el organismo aconseja mantener una buena hidratación y proteger los ojos y las vías respiratorias mediante el uso de anteojos y barbijo si es necesario permanecer al aire libre. Otra de las recomendaciones es no encender fuego.

La entidad sugiere preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín de primeros auxilios, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.