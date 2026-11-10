Por qué se celebra el Día de la Tradición cada 10 de noviembre: el homenaje a José Hernández

La efeméride celebra las raíces y costumbres que forman parte de la identidad nacional, coincidiendo la fecha con el nacimiento del autor del Martín Fierro.

El Día de la Tradición conmemora el nacimiento de Jose Hernández, autor de Martín Fierro y fiel representante de la vida gauchesca.

Cada 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición , una fecha que busca homenajear las raíces culturales del país y revalorizar las costumbres que forman parte de la identidad nacional. La conmemoración coincide con el nacimiento de José Hernández , escritor, periodista y legislador que alcanzó reconocimiento por ser el autor de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro.

Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón, ubicada en Perdriel. Durante su juventud se radicó en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde conoció de cerca la vida cotidiana del gaucho , sus costumbres y las dificultades que atravesaba en el ámbito rural.

La obra de Hernández se convirtió en una de las expresiones más importantes de la literatura gauchesca argentina . A través de sus versos, el escritor retrató la realidad de un sector postergado de la sociedad, sus códigos, su lenguaje y los conflictos que enfrentaba ante las autoridades y las transformaciones políticas, sociales y económicas del país.

En El gaucho Martín Fierro , el protagonista es obligado a prestar servicio en los fortines de frontera y queda expuesto a situaciones de injusticia y abusos de poder . Frente a ese escenario, escapa y se convierte en un gaucho matrero, desterrado y al margen de la ley.

Si bien otros autores, como Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi y Estanislao del Campo, habían sentado las bases de la poesía gauchesca, la figura de Martín Fierro logró sintetizar la cosmovisión y los padecimientos de los habitantes rurales de aquella época.

Además de su producción literaria, Hernández desarrolló una trayectoria periodística y política. Escribió para publicaciones como Nacional Argentino, El Litoral, El Argentino y El Eco de Corrientes. También se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados provincial y senador, hasta poco antes de su fallecimiento en 1886.

Por qué se celebra el Día de la Tradición el 10 de noviembre

La elección de la fecha está directamente relacionada con el nacimiento de José Hernández. Sin embargo, la celebración adquirió carácter oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley Provincial N.º 4756, impulsada a partir de un pedido de la Agrupación Bases.

La iniciativa recogía las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, quien promovía un reconocimiento a las tradiciones gauchas en la provincia de Buenos Aires. Entre los autores de la norma estuvieron Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni.

Posteriormente, en 1975, la Ley Nacional N.º 21.154 estableció definitivamente el 10 de noviembre como Día de la Tradición en todo el territorio argentino. De esta manera, la conmemoración dejó de tener alcance provincial y pasó a integrar el calendario nacional.

El Martín Fierro se considera la obra máxima de la literatura guachesca. Sol 91.5

Qué significa la tradición y cuáles son las costumbres argentinas

La palabra tradición proviene del término latino traditio, relacionado con la idea de transmitir, entregar o dejar un legado. Se trata de un proceso cultural vivo, que reúne conocimientos, prácticas, valores y costumbres que pasan de una generación a otra y contribuyen a construir la identidad de una comunidad.

En Argentina, muchas de estas expresiones están vinculadas con la vida rural y la cultura popular. El mate, el asado, la música folclórica, las danzas tradicionales, la doma de caballos y las artesanías en plata y metales forman parte de un patrimonio cultural que también incluye las actividades relacionadas con el trabajo agrícola.

Las manifestaciones tradicionales, sin embargo, presentan diferencias según la región del país. Las fiestas populares, la gastronomía, la música y las costumbres locales reflejan la diversidad cultural argentina y la manera en que cada comunidad construye y transmite su identidad.

Por eso, el Día de la Tradición representa una oportunidad para recuperar la historia, reconocer las raíces culturales y valorar las expresiones que forman parte de la memoria colectiva.