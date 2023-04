Potenciar Trabajo: ¿cómo me anoto al programa "Volvé a Estudiar"?

"Volvé a estudiar" es uno de los beneficios que está dirigida para todos los 777.520 titulares del plan Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social , que en la validación de datos expresaron que no habían podido finalizar los niveles educativos obligatorios, pero tienen interés en hacerlo.

Los datos oficiales revelados por el padrón de titulares de Potenciar Trabajo, luego de la auditoría autogestiva realizada para ordenar los planes sociales, figuran que el 60,7% de los titulares no han podido finalizar los niveles escolares obligatorios, más de 132 mil no tienen los estudios primarios completados y más de 645 mil de los beneficiarios no finalizaron la secundaria.