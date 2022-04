Para pelear contra la inflación, una verdulería cordobesa vende a $10

“Con $100 te podés hacer una ensalada completa”, agrega su propietaria.

Los números con los que trabaja este comercio cordobés se conocen en un escenario marcado por la notoria disparada de los precios a nivel nacional. De hecho la inflación de marzo —según datos oficiales— fue de 6,7% y es la cifra más alta en los últimos 20 años.

“Nosotros conocemos el rubro y compramos en cantidad. Buscamos y sabemos a quién comprarle y cómo comprar. Así hoy podemos traer a nuestros clientes el mejor precio porque es lo que queremos”, comentó la dueña del local a la periodista del canal local ElDoce.

Ante la sorpresa de la cronista, la mujer le ofreció: “Mirá, te puedo dar un kilo de zapallitos a $20, espinaca por $10... Por $100 pesos te puedo dar un kilo de zapallitos, espinaca, un paquete de acelga. Te podés hacer una ensalada completa. No te falta nada”. “Yo por $20 recién me compré dos caramelos”, respondió la periodista ante una estrategia comercial que recuerda a aquellas del clásico “Todo por $2″ — los locales que se popularizaron en tiempos previos y posteriores a la crisis del 2001—.

En un escenario económico en el que no los precios son altos en el rubro de los alimentos, la comerciante señaló respecto a la competencia: “No puedo decir por qué ellos tienen otros precios. Lo que yo te puedo decir es que nosotros la peleamos todos los días. Vamos a comprar y peleamos el precio, compramos en cantidad y sabemos a quién comprarle. Sabemos dónde buscar el precio y tenemos esta empatía con el público de traer los mejores precios y mantenerlos”.

“No sólo tenemos el precio más bajo. También tenemos dos clases de calidad en todo. Tenemos calidad y precio”, enfatizó la propietaria del comercio

“Yo sería hipócrita si te dijera que no estoy haciendo esto por ganar —se sinceró la mujer—. El tema es que gano, pero no para enloquecerme. No lo inflo para aprovechar la inflación y todo el sistema que te dice que está todo inflado, pero sí: en cantidad le gano”.

Luego, aclaró: “Acá vendemos calidad y cantidad. Entonces, yo puedo ganar. A diferencia de otros que quieren enriquecerse, les damos este mensaje a la gente: sí se puede bajar el precio”.