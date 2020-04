Súper suben 1,6%, pero hay fuerte alza en verdulería

Mientras la semana previa a que se declare la cuarentena un kilo de zapallitos costaba $80, hoy por el mismo producto se pide $120, un alza del 50% en sólo 7 días. “Otro punto, muchos puestos en el Mercado Central cerraron por la cuarentena, temor al contagio de sus dueños, cosa que evidentemente reduce la oferta y hace aumentar los precios”, indicaron desde el Instituto.

Lo cierto es que en el mes de marzo se necesitaron $5.228,60 para adquirir la canasta de 25 artículos de higiene, limpieza y alimentos relevados el último miércoles del mes en un hipermercado de Paternal. No es casualidad que uno de los pocos productos que aumentaron su precio fue el detergente, ya que se necesita para higienizar la casa –al igual que la lavandina- en tiempos de pandemia.

Pero si bien, muchos productos mantuvieron sus precios, no se consiguen hoy en góndolas. Aceite de oliva, tallarines o salsa, productos de primera necesidad no se encontraban en el supermercado. “No hay desabastecimiento, pero si hay demora en las entregas por todos los proceso que deben pasar los camiones, en cuanto a controles para entrar a la Capital”, explicó una fuente supermercadista.

Además aseguró que el Gobierno está controlando constantemente los precios máximos y los cuidados de higiene dentro de los locales. “Estamos cumpliendo, no subimos los precios, hoy si nos clausuran un local no sabemos cuánto tiempo puede estar cerrado, ya que no hay tareas administrativas por la cuarentena”, concluyó la fuente.