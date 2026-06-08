CABA: condenan con prisión efectiva a un imputado por quemar dos contenedores de basura en Villa Crespo Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









El fallo fue firmado por la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°7, Bettina Andrea Mobillo. El hecho ocurrió en Vera al 800. La fiscal obtuvo una sentencia en un juicio abreviado.

La Policía porteña lo detuvo a pocos metros del hecho.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con la auxiliar fiscal Natalia Pla, obtuvo una condena con prisión efectiva en un juicio abreviado para un imputado con antecedentes penales que quemó dos contenedores de basura del Gobierno de CABA en el barrio de Villa Crespo.

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La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°7, Bettina Andrea Mobillo, hizo lugar primero al pedido de prisión preventiva solicitado por la auxiliar fiscal de la UFLA Norte y, luego, homologó el acuerdo de pena por el delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público.

El hecho ocurrió en la calle Vera al 800, cuando desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se advirtió que un sospechoso prendió fuego a un contenedor de basura y lo quemó por completo. A los pocos minutos y a cuatro cuadras del primer siniestro, incendió otro contenedor que también quedó totalmente destruido.

contenedor quemado villa crespo

Antecedentes por tentativa de robo y daños agravados Con la descripción del sospechoso aportada por personal del CMU, el autor del incendio fue detenido por la Policía de la Ciudad a metros de donde quemó el segundo contenedor.

La UFLA Norte imputó al sospechoso por daños agravados por tratarse de un bien público, según el artículo 184, inciso 5 del Código Penal. Asimismo, se constató que el imputado tenía antecedentes penales por los delitos de tentativa de robo, daños y daño agravado. Ante ello, se solicitó a la jueza Mobillo la prisión preventiva e hizo lugar al pedido del MPF CABA. Luego, tras un acuerdo de pena en el que el imputado reconoció su responsabilidad, la magistrada homologó la condena con prisión efectiva.