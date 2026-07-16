Por primera vez, una entidad argentina presidirá la Red Iberoamericana de Garantías para fortalecer el crédito pyme

Verónica Wejchenberg encabezará la gestión con el desafío de fortalecer el acceso al financiamiento, promover la innovación y ampliar la inclusión financiera de las MiPyMEs

Las garantías permiten que miles de pequeñas y medianas empresas accedan a créditos para capital de trabajo, inversión y compra de maquinaria

La Argentina alcanzó un hecho inédito dentro del sistema de garantías para pequeñas y medianas empresas (Pymes) . El Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) fue elegido por unanimidad para ejercer la presidencia de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) durante el período 2026-2028, una designación que marca la primera vez que una entidad argentina conducirá este espacio de cooperación internacional.

FOGABA es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.

La elección representa un reconocimiento a la trayectoria de FOGABA, organismo que desde hace más de tres décadas facilita el acceso al financiamiento de las MiPyMEs bonaerenses mediante el otorgamiento de garantías y el asesoramiento económico y financiero. La conducción de la red estará a cargo de Verónica Wejchenberg , presidenta del fondo bonaerense.

La Red Iberoamericana de Garantías reúne a instituciones de América Latina y Europa con el objetivo de intercambiar experiencias, desarrollar mejores prácticas y fortalecer los sistemas de garantías, considerados herramientas clave para ampliar el acceso al crédito y favorecer el desarrollo productivo.

Para el sistema argentino, la designación también representa una oportunidad para incorporar experiencias internacionales en un momento donde el financiamiento empresarial enfrenta nuevos desafíos y las pequeñas empresas continúan con dificultades para acceder al crédito.

Un reconocimiento a la experiencia argentina

Wejchenberg sostuvo que la designación constituye un orgullo para la institución y para el país. Expresó: "Es un orgullo que hayan elegido al Fondo de Garantías Buenos Aires para ejercer la Presidencia de REGAR. Es la primera vez que una entidad de garantías de nuestro país ocupa este rol de liderazgo a nivel internacional".

La titular de FOGABA explicó que el intercambio de experiencias con instituciones de otros países permitirá fortalecer el sistema de garantías argentino y mejorar las herramientas disponibles para las empresas.

Verónica Wejchenberg, presidenta de FOGABA, destacó que el nuevo liderazgo internacional permitirá fortalecer la cooperación entre los sistemas de garantías y ampliar el acceso al financiamiento para las PyME Prensa FOGABA

Según indicó, las buenas prácticas internacionales pueden contribuir a ampliar la inclusión financiera de las MiPyMEs y favorecer un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo del crédito sobre el Producto Bruto Interno (PBI).

También agradeció el respaldo recibido por parte de las entidades integrantes de la red: "Quiero agradecer a mis colegas de otras instituciones de garantías de América Latina y Europa que han confiado en mí y en lo que venimos construyendo día a día desde FOGABA".

Qué hace FOGABA y por qué son importantes las garantías

FOGABA es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que funciona dentro del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Su misión consiste en facilitar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante avales que permiten mejorar las condiciones para obtener créditos.

Las garantías actúan como un respaldo frente a las entidades financieras. Cuando una empresa no posee suficientes activos para presentar como garantía propia, FOGABA puede respaldar la operación y reducir el riesgo para el banco o la entidad otorgante.

Wejchenberg explicó que este mecanismo resulta especialmente importante para las micro y pequeñas empresas. "La garantía es una herramienta de inclusión financiera que tiene como objetivo facilitar el acceso de las MiPyMEs al sistema financiero mejorando la cantidad y calidad de las condiciones crediticias", afirmó.

Representantes de entidades de garantías de América Latina y Europa participaron del Foro Iberoamericano de Garantías, donde FOGABA fue elegido por unanimidad para presidir la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) durante el período 2026-2028

Además, destacó que estos avales permiten disminuir la necesidad de respaldo patrimonial por parte de las empresas, aportan información adicional para evaluar cada operación y reducen el riesgo para quienes financian.

Un contexto que potencia el desafío

La designación de FOGABA al frente de la REGAR llega en un momento especialmente desafiante para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Si bien el crédito comenzó a recuperarse respecto de los mínimos registrados en años anteriores, las PyME todavía enfrentan mayores restricciones para acceder a préstamos y financiamiento en condiciones competitivas.

Ese escenario también fue descripto por Wejchenberg, quien sostuvo que durante los primeros meses de 2026 el crédito al sector permaneció prácticamente estancado. Según explicó, las entidades financieras endurecieron las condiciones de otorgamiento para cubrirse frente al aumento de la mora, mientras que muchas empresas destinan los préstamos principalmente a capital de trabajo para sostener su operatoria diaria, en un contexto de menor consumo y mayores costos.

Fuente: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA)

Las cifras del último informe de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) reflejan ese panorama. En abril de 2026, el 8,6% de las PyME registraba créditos en situación irregular, con atrasos superiores a 90 días, mientras que la mora de más de 180 días alcanzó el 6,07%. Además, la cantidad de empresas con incumplimientos superiores a los 90 días creció 139,9% interanual y las que presentan atrasos de más de 180 días aumentaron 141,3% respecto del mismo mes de 2025.

El estudio también advierte que el financiamiento continúa siendo costoso para las empresas de menor tamaño. En mayo de este año, la tasa promedio de los adelantos en cuenta corriente para PyME se ubicó en 43,69%, mientras que estas compañías siguen pagando un diferencial de tasas del 25,3% frente a otras personas jurídicas en ese tipo de asistencia financiera. Al mismo tiempo, los plazos promedio de los créditos se mantuvieron estables durante los primeros cinco meses del año, sin mostrar una mejora significativa en las condiciones de acceso.

En este contexto, el sistema de garantías adquiere un rol cada vez más relevante. Según ABAPPRA, los fondos públicos de garantías mantienen avales vigentes por casi $400.000 millones, mientras que el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) respalda operaciones por más de $3,3 billones. Estas herramientas permiten que miles de empresas puedan acceder al crédito aun cuando no cuentan con respaldo patrimonial suficiente para presentar ante las entidades financieras.

El desafío no es menor si se considera la dimensión del entramado productivo argentino. De acuerdo con el informe, el país cuenta con 1,8 millones de PyME, de las cuales un tercio son empleadoras. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad, con 646.590 empresas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Fuente: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA)

En ese escenario, el liderazgo que asumirá FOGABA en REGAR apunta a fortalecer la cooperación internacional, incorporar mejores prácticas y ampliar el alcance de las garantías como herramienta de inclusión financiera para impulsar el desarrollo productivo

Un escenario complejo para las PyME

Aunque durante el último año el sistema financiero comenzó a mostrar una mayor oferta de préstamos, la presidenta de FOGABA advirtió que el crédito para las pequeñas empresas todavía permanece estancado.

Explicó que las tasas de interés continúan en niveles elevados y que las entidades financieras mantienen criterios más restrictivos debido al aumento de la mora registrado durante los últimos meses. "Lo que vemos en los primeros meses de este año en Argentina es que el crédito al sector PyME está estancado", sostuvo.

A ese escenario se suman otros factores que afectan especialmente al entramado productivo bonaerense, como la caída del consumo, la disminución de las ventas y el incremento de los costos operativos, especialmente las tarifas.

Fuente: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA)

Según Wejchenberg, esa combinación redujo la capacidad de muchas empresas para afrontar nuevos compromisos financieros y elevó los niveles de incumplimiento, lo que también condiciona la disposición de los bancos para otorgar nuevos préstamos.

Más capital de trabajo y menos inversión

La demanda de financiamiento también cambió durante los últimos años. La titular de FOGABA recordó que entre 2020 y 2024 las garantías acompañaban en proporciones similares operaciones destinadas a inversión y a capital de trabajo.

Sin embargo, esa tendencia comenzó a modificarse desde 2025. Explicó: "Hoy un porcentaje muy importante de nuestras garantías son para capital de trabajo".

Prensa FOGABA

El cambio responde a que muchas pequeñas empresas necesitan recursos para afrontar gastos corrientes y sostener su actividad diaria, mientras postergan proyectos de expansión o incorporación de maquinaria debido al contexto económico.

Wejchenberg consideró que, además del costo financiero, las decisiones de inversión dependen de las perspectivas de rentabilidad y del nivel de demanda.

Indicó: "Salvo sectores muy específicos, la mayoría de las empresas tienen capacidad instalada ociosa, por lo cual no vemos un aumento en sus proyectos de inversión para ampliar su capacidad productiva".

Durante los próximos dos años, FOGABA coordinará el trabajo entre las entidades de garantías de Iberoamérica con el objetivo de fortalecer el sistema, promover la innovación, mejorar los productos financieros e intercambiar mejores prácticas.

La gestión también buscará profundizar la cooperación entre organismos públicos y privados para ampliar el acceso al financiamiento de las MiPyMEs. "Esta oportunidad nos permitirá enriquecernos con la experiencia de nuestros colegas y reforzar la importancia de las garantías como herramienta de inclusión financiera y motor de la inversión y el desarrollo", concluyó Wejchenberg.