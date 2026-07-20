Las escrituras cayeron 9% interanual en la provincia de Buenos Aires, pero el mercado apuesta a un repunte en el segundo semestre

En contraste, las compraventas crecieron 18% frente a mayo. El sector espera más crédito para impulsar las operaciones y analiza el escenario de precios.

Vista del sector de calle 55 al 600, en pleno casco urbano de La Plata, una de las zonas más consolidadas de la capital bonaerense, con alta concentración de edificios residenciales, oficinas y actividad comercial. En junio creció el número de escrituras a nivel intermensual

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar señales mixtas durante junio. Si bien las operaciones de compraventa registraron una recuperación respecto de mayo, la comparación interanual todavía reflejó una caída, en un contexto donde el crédito hipotecario continúa lejos del dinamismo que mostró durante 2025.

De acuerdo con el relevamiento del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, durante junio se concretaron 10.702 escrituras , un 18% más que las 9.068 registradas en mayo. Sin embargo, el volumen resultó 9% inferior al de junio de 2025, cuando se contabilizaron 11.706 operaciones.

Más allá del repunte mensual, el comportamiento del mercado refleja una desaceleración respecto del fuerte impulso que mostraron varios meses de 2025, cuando la reaparición del crédito hipotecario y una mayor estabilidad económica impulsaron la cantidad de operaciones. Ese efecto perdió intensidad durante los primeros meses de este año y las estadísticas todavía no consiguen recuperar aquellos niveles de actividad.

Para los operadores, la comparación interanual también encuentra una explicación en la elevada base de referencia que dejó el año pasado, cuando muchas familias aprovecharon las primeras líneas de financiamiento para concretar la compra de una vivienda. Hoy la demanda continúa activa, aunque con un ritmo más moderado y un proceso de decisión mucho más extenso.

El comportamiento de las hipotecas siguió una tendencia similar. Durante junio se formalizaron 1.226 actos, cifra que representó una mejora del 35% respecto del mes anterior, aunque todavía quedó 37% por debajo del mismo período del año pasado.

Para Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, los datos muestran una recuperación parcial, aunque todavía insuficiente para hablar de un cambio de tendencia. Señaló: "Los números de junio muestran una mejora con respecto a mayo, tanto en compraventas como en hipotecas, pero todavía se ubican por debajo de los valores registrados en el mismo mes del año pasado".

Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

El dirigente sostuvo que el principal desafío continúa vinculado al financiamiento. "Más allá de las variaciones intermensuales, consideramos que sigue siendo necesario fortalecer el crédito hipotecario para lograr una consolidación de las estadísticas del sector", dijo.

Un mercado con más consultas, pero compradores selectivos

Los números de las hipotecas reflejan ese escenario. Aunque junio mostró una mejora del 35% respecto de mayo, el volumen todavía permanece muy lejos del registrado un año atrás. En el sector consideran que el financiamiento continúa como la principal herramienta para ampliar la demanda, sobre todo en el segmento de primera vivienda, que concentra buena parte de las consultas.

La expectativa pasa por una mayor participación de los bancos durante el segundo semestre, tanto con nuevas líneas como con condiciones que permitan ampliar el universo de familias con acceso al crédito. Sin ese motor, coinciden los especialistas, la recuperación de las escrituras difícilmente alcance la velocidad que necesita el mercado.

En las inmobiliarias bonaerenses coinciden en que la actividad resulta superior a la de uno o dos años atrás, aunque el comportamiento de quienes buscan una propiedad dista del entusiasmo que caracterizó otros ciclos de recuperación.

Juan Manuel Tapiola, CEO de Spazios, explicó que existe un mayor movimiento, sobre todo en el corredor norte y en distintos municipios del Gran Buenos Aires.

"Hay más consultas, más visitas y más operaciones concretas, especialmente en el corredor norte y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el comprador mantiene una actitud muy racional: compara alternativas, analiza cada detalle y negocia con fuerza antes de cerrar una operación", comentó.

Según el empresario, esa mayor prudencia también llegó a los propietarios. Muchos vendedores comprendieron que el mercado dejó de convalidar valores alejados de la realidad y ajustaron sus pretensiones para facilitar las ventas.

En la zona sur el escenario presenta algunos matices. Leandro Gómez, de Gómez Propiedades, describió un mercado donde todavía prevalece la cautela, sobre todo entre quienes analizan desarrollar nuevos proyectos.

Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

Indicó: "Hoy existe mucha prudencia en la venta de lotes porque persisten dudas sobre el costo de construcción. Muchos compradores prefieren una propiedad terminada o usada antes que iniciar una obra desde cero. Del lado de los vendedores también aparece una actitud conservadora".

Qué propiedades concentran la mayor demanda

Más allá del comportamiento general del mercado, el segmento de primera vivienda continúa como el principal motor de las operaciones.

Tapiola precisó que la mayor demanda se concentra en departamentos de uno y dos ambientes y en casas compactas destinadas a familias jóvenes.

El ejecutivo explicó que buena parte de las operaciones se ubica en un segmento de valores medios, donde los compradores pueden combinar ahorro propio con algún esquema de financiación.

También destacó que los desarrollos al pozo recuperaron parte del interés de quienes buscan ingresar al mercado con una inversión inicial más accesible y aceptan esperar la entrega de la unidad.

Además de los departamentos de uno y dos ambientes, las casas de dimensiones medias continúan entre las propiedades con mayor rotación, especialmente cuando presentan buen estado de conservación y precios acordes con la realidad del mercado. Los inmuebles que salen a la venta con valores por encima de las referencias de la zona suelen requerir negociaciones más largas o permanecen más tiempo publicados.

En paralelo, algunos desarrolladores volvieron a detectar consultas por proyectos al pozo, un segmento que recuperó atractivo entre compradores con capacidad de ahorro y sin necesidad de mudanza inmediata. La posibilidad de ingresar con un anticipo menor respecto del valor de una unidad terminada volvió a despertar interés, aunque la decisión todavía depende de la confianza sobre la evolución de la economía.

En la zona sur bonaerense (sobre todo entre Lanús, Banfield, Lomas de Zamora y Avellaneda), Gómez identificó un rango de precios similar. "Las propiedades más consultadas son departamentos destinados a primera vivienda o inversión, con valores que se ubican entre u$s70.000 y u$s100.000", precisó.

Ese rango también aparece como uno de los más activos dentro del mercado provincial, debido a que responde a necesidades habitacionales concretas y concentra gran parte de la demanda genuina.

Qué puede pasar con los precios

En materia de valores, los referentes consultados no esperan cambios bruscos durante los próximos meses. La mayor parte del mercado considera que los precios acompañarán el nivel de actividad y la disponibilidad de crédito, sin fuertes saltos mientras continúe el actual escenario de estabilidad cambiaria.

Para Tapiola, el comportamiento de los valores dependerá de la consolidación del proceso económico y del acceso al financiamiento. Un mercado con más compradores habilitados para tomar crédito tiende a generar mayor competencia por las propiedades y favorece una recuperación gradual de los precios, especialmente en los segmentos de mayor demanda.

Remedios de Escalada, partido de Lanús, allí la búsqueda principal de viviendas es por departamentos de hasta 3 ambientes

En la zona sur bonaerense también predomina una mirada prudente. Gómez consideró que, si el dólar mantiene estabilidad y los bancos amplían la oferta de préstamos hipotecarios, las operaciones podrían aumentar durante la segunda mitad del año. Ese escenario también permitiría sostener los valores de las propiedades sin sobresaltos, especialmente en los inmuebles destinados a vivienda permanente.

Expectativas para el segundo semestre

Las expectativas del sector mantienen un tono moderadamente optimista. Nadie proyecta un salto brusco en la cantidad de operaciones, aunque sí una recuperación gradual si las principales variables macroeconómicas conservan estabilidad.

Desde la zona sur, Gómez sostuvo que el comportamiento del dólar también jugará un papel importante durante los próximos meses.

"Si el valor del dólar mantiene estabilidad, disminuirá la incertidumbre y muchas personas recuperarán confianza para avanzar con la compra de una propiedad. También esperamos que los bancos amplíen las líneas de crédito porque eso ayudará mucho al crecimiento de las operaciones", señaló.

En la misma línea, Tapiola consideró que el segundo semestre podría mostrar una mejora paulatina del volumen de escrituras. Concluyó: "No espero un boom, pero sí una recuperación sostenida. Si logramos consolidar estabilidad macroeconómica, financiamiento y confianza, el mercado inmobiliario todavía tiene mucho margen para crecer durante los próximos meses".