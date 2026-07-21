El gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes en el Boletín Oficial del distrito la Ley N° 15.613, que establece la obligatoriedad de colocar pictogramas de accesibilidad en las unidades del transporte público de pasajeros.
Rige en la provincia de Buenos Aires la ley que obliga a usar pictogramas en todo el transporte público
La norma, publicada este martes, exige a las empresas de colectivos incorporar señalización accesible para personas con dificultades de comunicación y lenguaje verbal, y suma nuevos requisitos de capacitación para choferes.
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La norma sancionada el 24 de junio por la Legislatura bonaerense incorpora el artículo 47 bis al Decreto-Ley 16.378/57 y dispone que las empresas de transporte deberán exhibir en sus unidades pictogramas que garanticen la accesibilidad de información a personas con discapacidad que manifiesten dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal.
Qué modifica la ley
La ley también modifica el artículo 26 de la Ley N° 13.927, referido a la licencia habilitante para conductores de vehículos de pasajeros y cargas.
A partir de ahora, quienes conduzcan unidades de transporte público de pasajeros deberán acreditar, además de los requisitos ya vigentes, la realización y aprobación de capacitaciones que determine la autoridad de aplicación, entre ellas una específica en trato a personas con discapacidad, y cualquier otra que se establezca por reglamentación.
En su artículo 3°, la norma prevé que el Poder Ejecutivo provincial provea a los municipios que adhieran los pictogramas de señalización necesarios para garantizar la anticipación y comprensión del entorno, con el fin de que sean colocados en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y todo espacio donde se utilice el transporte público de pasajeros.
La ley autoriza además al Poder Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias correspondientes y establece que se invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa.
Los impulsores del proyecto
El proyecto había sido impulsado por la diputada provincial Luciana Padulo y contó con el respaldo del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci. Tras su aprobación en el Senado, el ministro había señalado que la medida busca "garantizar el acceso universal al transporte" y la enmarcó dentro de una agenda de accesibilidad y ampliación de derechos.
En tanto, Padulo había destacado la articulación con la cartera de Transporte para avanzar en una legislación que, según planteó, apunta a mejorar "la convivencia, la interpretación y la sensibilidad" en la sociedad.