Rige en la provincia de Buenos Aires la ley que obliga a usar pictogramas en todo el transporte público

La norma, publicada este martes, exige a las empresas de colectivos incorporar señalización accesible para personas con dificultades de comunicación y lenguaje verbal, y suma nuevos requisitos de capacitación para choferes.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes en el Boletín Oficial del distrito la Ley N° 15.613 , que establece la obligatoriedad de colocar pictogramas de accesibilidad en las unidades del transporte público de pasajeros.

La norma sancionada el 24 de junio por la Legislatura bonaerense incorpora el artículo 47 bis al Decreto-Ley 16.378/57 y dispone que las empresas de transporte deberán exhibir en sus unidades pictogramas que garanticen la accesibilidad de información a personas con discapacidad que manifiesten dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal .

La ley también modifica el artículo 26 de la Ley N° 13.927 , referido a la licencia habilitante para conductores de vehículos de pasajeros y cargas.

Las empresas de transporte deberán exhibir en sus unidades pictogramas que garanticen la accesibilidad.

A partir de ahora, quienes conduzcan unidades de transporte público de pasajeros deberán acreditar, además de los requisitos ya vigentes, la realización y aprobación de capacitaciones que determine la autoridad de aplicación, entre ellas una específica en trato a personas con discapacidad, y cualquier otra que se establezca por reglamentación.

En su artículo 3° , la norma prevé que el Poder Ejecutivo provincial provea a los municipios que adhieran los pictogramas de señalización necesarios para garantizar la anticipación y comprensión del entorno, con el fin de que sean colocados en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y todo espacio donde se utilice el transporte público de pasajeros.

La ley autoriza además al Poder Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias correspondientes y establece que se invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa.

Los impulsores del proyecto

El proyecto había sido impulsado por la diputada provincial Luciana Padulo y contó con el respaldo del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci. Tras su aprobación en el Senado, el ministro había señalado que la medida busca "garantizar el acceso universal al transporte" y la enmarcó dentro de una agenda de accesibilidad y ampliación de derechos.

En tanto, Padulo había destacado la articulación con la cartera de Transporte para avanzar en una legislación que, según planteó, apunta a mejorar "la convivencia, la interpretación y la sensibilidad" en la sociedad.