PUAM de ANSES: el gobierno oficializó el monto de septiembre 2025

El organismo previsional comunicó la actualización de la prestación para adultos mayores junto con las fechas de cobro.

Cada mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo con la movilidad. En septiembre de 2025, también hay un nuevo valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , una prestación que busca garantizar un ingreso básico a quienes no pudieron jubilarse.

El ajuste es del 1,90% sobre los haberes , calculado en base al índice de precios al consumidor de julio. A ese aumento se le suma el pago de un bono extraordinario , que impacta directamente en el monto final que perciben los beneficiarios.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a hombres y mujeres de 65 años o más que no reúnen los aportes suficientes para acceder a una jubilación . Es una prestación no contributiva que busca asegurar un ingreso mensual y que, además, es compatible con la cobertura de salud de PAMI.

Este beneficio equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio . No requiere historial de aportes previos, pero sí cumplir con la edad establecida y residir en el país. Al igual que otras prestaciones, su valor se ajusta según el IPC de dos meses antes y todos los meses recibe refuerzos adicionales.

Monto de la PUAM en septiembre 2025

Con el aumento de septiembre, la PUAM ahora alcanza los $326.221,74, resultado de un haber base de $256.221,74 más el bono de $70.000 que también cobran los jubilados y pensionados de menores ingresos.

De esta manera, el ingreso total de quienes perciben esta pensión se acerca al haber mínimo garantizado por ANSES. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubican en $294.194,02 (incluido el bono), mientras que las jubilaciones mínimas alcanzan los $390.277,17.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Los pagos de la PUAM y demás prestaciones se realizan siguiendo el cronograma habitual, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. En septiembre, las fechas son las siguientes: