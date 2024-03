Puntos de concentración y cortes de calles: los detalles de la marcha del 24M

Desde la ex Esma hasta la Plaza de Mayo, los manifestantes estarán encolumnados detrás de las organizaciones políticas, sociales y derechos humanos que encabezan la movilización.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, realizó la convocatoria y explicó la consigna de la movilización: “Esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”.