Qué es "ANSES Va a tu Trabajo" y cómo funciona la ampliación del programa

El organismo eliminó restricciones para agrandar el alcance de esta iniciativa, que permite realizar trámites y consultas en los lugares de trabajo.

El organismo busca acercar sus servicios a una cantidad cada vez mayor de trabajadores en todo el país

ANSES amplió el alcance del programa "ANSES Va a tu Trabajo" , una iniciativa creada para que los trabajadores puedan realizar trámites previsionales y consultas de seguridad social sin necesidad de trasladarse hasta una oficina del organismo. La modificación quedó oficializada mediante la Resolución 178/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y busca facilitar el acceso a los servicios del organismo a un número mayor de empresas, organismos públicos, fundaciones y sindicatos.

El programa comenzó a implementarse en 2018 como un sistema de atención descentralizada destinado a empresas y organismos que reunieran determinadas condiciones. Con el paso de los años, ANSES fue incorporando modificaciones para agilizar su funcionamiento y adaptarlo a las necesidades de los trabajadores.

La ampliación anunciada en junio de 2026 representa uno de los cambios más importantes desde su creación, ya que elimina algunas de las limitaciones que impedían que pequeñas organizaciones pudieran adherirse.

"ANSES Va a tu Trabajo" es un canal de atención personalizada destinado a trabajadores que prestan servicios en empresas, organismos públicos, sindicatos, cámaras empresariales, entidades intermedias y organizaciones del tercer sector que se encuentran adheridas al programa.

El sistema funciona mediante dos modalidades de atención. La primera consiste en visitas presenciales coordinadas entre ANSES y la entidad adherida. Personal del organismo se traslada al lugar de trabajo para atender consultas y gestionar distintos trámites previsionales. La segunda modalidad se desarrolla mediante canales electrónicos especialmente habilitados para las organizaciones participantes, lo que permite canalizar consultas y realizar gestiones de manera remota.

Cada entidad adherida cuenta con un operador de ANSES que actúa como enlace entre el organismo y los trabajadores, facilitando la resolución de consultas y el seguimiento de los distintos expedientes.

La principal novedad de la ampliación es la eliminación del requisito mínimo de 100 trabajadores que existía hasta ahora para incorporarse al sistema. A partir de la nueva resolución, también podrán adherirse pequeñas y medianas empresas, fundaciones y otras instituciones que anteriormente no cumplían con ese requisito.

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Cuáles son los trámites y consultas que se pueden realizar

El programa permite gestionar buena parte de los trámites que habitualmente se realizan en una oficina de ANSES. Entre las principales prestaciones disponibles se encuentran las consultas y gestiones vinculadas con Asignaciones Familiares, reclamos por asignaciones, actualización de datos personales y del grupo familiar, emisión del CODEM (Comprobante de Empadronamiento a Obra Social), obtención de la Clave de la Seguridad Social y solicitudes relacionadas con la Asignación por Hijo con Discapacidad.

También brinda asesoramiento e inicio de trámites como jubilaciones, pensiones, reajustes de haberes y otras prestaciones administradas por el organismo.

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Por qué el Gobierno decidió ampliar el programa para los trabajadores

Según explicó ANSES al oficializar la resolución, el objetivo es flexibilizar el acceso y ampliar la cobertura para que un mayor número de trabajadores pueda utilizar este canal de atención.

Hasta ahora, muchas pequeñas empresas, cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones quedaban excluidas debido al requisito de contar con una determinada cantidad de empleados. Con la eliminación de esa condición, la cantidad de organizaciones que pueden adherirse crece significativamente.

La intención es que las gestiones previsionales se integren a los lugares de trabajo, reduciendo tiempos de espera y mejorando la accesibilidad a los distintos servicios que brinda el organismo. Para sumarse al programa, las entidades interesadas deben solicitar la adhesión mediante los canales habilitados por ANSES. Una vez aprobada la incorporación, se designa un referente que coordina las actividades junto con el organismo.

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Cómo impacta la descentralización de ANSES en la jornada laboral

Uno de los principales beneficios del programa es la reducción de interrupciones en la jornada laboral. En lugar de trasladarse hasta una oficina de ANSES y esperar un turno presencial, los trabajadores pueden resolver muchas de sus consultas dentro de la propia empresa.

Esto representa una ventaja tanto para los empleados como para los empleadores, ya que disminuye las horas destinadas a trámites administrativos.

La descentralización también contribuye a reducir la demanda de atención en las oficinas del organismo, distribuyendo parte de las consultas hacia canales destinados a empresas y organismos adheridos.