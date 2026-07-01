¿Qué pasa si cumplo la edad jubilatoria pero no tengo los 30 años de aportes en ANSES?

Conocé que requerimientos solicita el organismo para tener acceso a este beneficio, de acuerdo a la regulación de la normativa vigente.

La revisión periódica de la historia laboral permite conocer con anticipación la situación previsional de cada trabajador.

La jubilación ordinaria administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) exige el cumplimiento de dos condiciones centrales. Alcanzar la edad jubilatoria no alcanza por sí solo para acceder al haber previsional, ya que también resulta obligatorio acreditar la cantidad mínima de aportes exigida por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

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Muchos trabajadores llegan a la edad de retiro sin completar los 30 años de aportes . Las trayectorias laborales con períodos de informalidad o con contribuciones discontinuas explican buena parte de estas situaciones. Cuando una persona reúne la edad requerida, pero no cumple con los años de aportes, no puede acceder a la jubilación contributiva tradicional . En esos casos, el sistema previsional contempla distintas alternativas según la situación de cada beneficiario.

Las opciones disponibles incluyen la posibilidad de continuar con la actividad laboral para completar los años exigidos, acceder a mecanismos de regularización previsional en determinados casos o solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , siempre que se cumplan las condiciones establecidas para esa prestación.

El sistema previsional argentino establece requisitos específicos para obtener la jubilación ordinaria dentro del SIPA . ANSES administra este régimen y verifica el cumplimiento de las condiciones previstas por la normativa.

Las mujeres pueden iniciar el trámite jubilatorio a partir de los 60 años. Los hombres, por su parte, acceden a esa posibilidad desde los 65 años. Además de la edad, el organismo exige acreditar 30 años de aportes registrados al sistema previsional. Ambos requisitos deben cumplirse de manera conjunta para obtener la jubilación contributiva tradicional.

La falta de alguno de estos requisitos impide acceder al haber jubilatorio ordinario. En consecuencia, el interesado deberá evaluar alguna de las alternativas previstas por el sistema.

Qué es la PUAM y por qué es la principal alternativa si te faltan aportes

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) constituye la principal opción para quienes alcanzan la edad de retiro sin reunir los 30 años de aportes exigidos para la jubilación ordinaria. Este beneficio puede solicitarse a partir de los 65 años. A diferencia de la jubilación contributiva, la PUAM no exige contar con todos los aportes previsionales requeridos por el régimen general.

La prestación ofrece una cobertura previsional básica para las personas que no cumplen con los requisitos de la jubilación tradicional. Además, incorpora el acceso a la cobertura médica de PAMI. El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Esa característica diferencia esta prestación del haber jubilatorio ordinario previsto para quienes completan todos los requisitos.

El sistema previsional mantiene un esquema contributivo. Por ese motivo, la historia laboral registrada determina el tipo de prestación al que puede acceder cada persona al momento de alcanzar la edad jubilatoria.

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¿Se puede seguir trabajando después de la edad jubilatoria para completar los años?

Las personas que llegan a la edad jubilatoria sin reunir los aportes necesarios pueden continuar con su actividad laboral para completar los 30 años exigidos por ANSES. El trabajo en relación de dependencia constituye una de las opciones disponibles para seguir incorporando aportes al sistema previsional. Esa alternativa permite avanzar hacia el cumplimiento del requisito necesario para acceder a la jubilación ordinaria.

Los aportes como autónomo o monotributista también forman parte de las posibilidades previstas para completar la historia previsional. Cada contribución suma al total exigido por la normativa. El reconocimiento de servicios contemplado por la legislación vigente integra otra de las herramientas disponibles para determinados casos. Esa posibilidad depende de las condiciones previstas por las normas previsionales.

Los mecanismos de regularización previsional también permiten ordenar períodos faltantes antes de alcanzar la edad jubilatoria. Estos esquemas apuntan a la planificación previsional anticipada y buscan acompañar el cumplimiento progresivo de los requisitos establecidos.

Cómo consultar tus aportes registrados en Mi ANSES, paso a paso

La consulta de los aportes registrados permite verificar si la historia laboral cumple con los requisitos exigidos para acceder a la jubilación ordinaria. Ese control también ayuda a identificar posibles períodos pendientes, antes de iniciar el trámite previsional.

Los trabajadores pueden consultar su historia laboral desde Mi ANSES para verificar si los aportes registrados coinciden con los años trabajados. Esa información permite conocer la situación previsional antes de iniciar el trámite jubilatorio.

El procedimiento puede realizarse de manera online siguiendo estos pasos:

ingresar a Mi ANSES

acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social

y ingresar a la sección correspondiente a la historia laboral para consultar los aportes registrados

La revisión de estos datos permite comprobar si se cumplen los 30 años de aportes exigidos para acceder a la jubilación ordinaria o si todavía es necesario completar períodos registrados.