Disney negocia con Johnny Depp para el regreso de Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6

El productor Jerry Bruckheimer confirmó que mantiene conversaciones con el actor y protagonistas de la emblemática saga. El proyecto busca renovar la franquicia y podría contar también con Margot Robbie.

Disney ya trabaja en el guion de Piratas del Caribe 6 y abrió conversaciones con Johnny Depp para que vuelva a interpretar al icónico capitán Jack Sparrow. El regreso todavía no está cerrado.

Los fanáticos de Piratas del Caribe recibieron una de las noticias más esperadas de los últimos años: Johnny Depp podría volver a interpretar al capitán Jack Sparrow en la sexta película de la exitosa franquicia de Disney . La confirmación llegó de la mano de Jerry Bruckheimer , productor de la saga , quien reveló durante el evento D23 que el estudio ya está trabajando en el guion de la nueva película y que mantiene conversaciones con Depp para evaluar su regreso. "Esperamos sacarlo adelante", señaló el productor.

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Sin embargo, hay una aclaración importante: el regreso de Depp todavía no está confirmado de manera definitiva . Las negociaciones están en marcha y el proyecto continúa en una etapa de desarrollo.

La franquicia lleva varios años fuera de las salas. La última película, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar , se estrenó en 2017 y fue protagonizada por Depp como Jack Sparrow.

Ahora Disney busca recuperar una de sus propiedades cinematográficas más exitosas. Las cinco películas anteriores recaudaron en conjunto más de u$s4.520 millones en todo el mundo, una cifra que explica el interés del estudio por volver a poner en marcha la saga.

La nueva entrega, además, apunta a introducir una nueva generación de personajes y darle otro rumbo a la franquicia, aunque todavía se desconocen detalles de la trama.

Después de años de incertidumbre, Disney avanza con una nueva película de Piratas del Caribe y negocia el regreso de su personaje más emblemático.

¿Cómo sería el regreso de Johnny Depp?

Si finalmente se alcanza un acuerdo, todo indica que Jack Sparrow no necesariamente volvería a ocupar el mismo lugar central que tuvo en las películas anteriores.

La nueva producción apunta a funcionar como una suerte de renovación de la saga. En ese escenario, el personaje interpretado por Depp podría tener una participación más acotada y servir como vínculo entre la etapa clásica y los nuevos protagonistas.

Entre los nombres relacionados con el proyecto aparece Margot Robbie, quien continúa vinculada a la nueva etapa de la franquicia. También existen versiones que apuntan a una historia centrada en una nueva generación de personajes.

La historia de Johnny Depp con Jack Sparrow

Depp interpretó por primera vez a Jack Sparrow en 2003, cuando se estrenó Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra. El personaje rápidamente se convirtió en uno de los grandes íconos de la cultura popular y en uno de los papeles más reconocidos de la carrera del actor.

La interpretación incluso le valió una nominación al Oscar como mejor actor, un reconocimiento poco habitual para una película de aventuras y fantasía.

Desde entonces, Depp volvió a ponerse el traje del pirata en las cuatro secuelas posteriores, convirtiendo a Jack Sparrow en el rostro principal de la franquicia.

Un regreso que parecía imposible

La posibilidad de que Depp regresara parecía lejana después de los conflictos judiciales que atravesó el actor y de su alejamiento de algunas grandes producciones de Hollywood.

El propio Depp había expresado años atrás fuertes dudas sobre volver a interpretar al personaje. Sin embargo, Bruckheimer mantuvo abierta la posibilidad y en distintas oportunidades había señalado que una eventual vuelta dependía, entre otros factores, de encontrar una historia que convenciera al actor.

Ahora, por primera vez, la situación tomó una forma más concreta: Disney ya tiene un guion en desarrollo y está negociando directamente con Depp.

El regreso de Jack Sparrow, por ahora, sigue siendo una posibilidad. Pero después de años de rumores, la saga tiene nuevamente una puerta abierta para recuperar a su personaje más emblemático.