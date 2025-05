Qué pasa si no aparezco en el padrón: quiénes no pueden votar este domingo 18 de mayo







El padrón definitivo publicado por la Cámara Nacional Electoral es el único válido para estas elecciones. Qué hacer si no estás habilitado y cómo justificar la no emisión del voto.

Las elecciones porteñas se realizan mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Télam

Este domingo 18 de mayo se celebran las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los ciudadanos habilitados deben acudir a votar. Sin embargo, una consulta frecuente en las horas previas a los comicios es: ¿qué ocurre si no aparezco en el padrón definitivo?

La respuesta es clara: si una persona no figura en el padrón electoral que elaboró y publicó la Cámara Nacional Electoral (CNE), no podrá emitir su voto. El padrón definitivo es el único instrumento válido para verificar quiénes están habilitados a sufragar, y su cierre implica que no se pueden realizar modificaciones de último momento.

Tal como explica el Gobierno de la Ciudad en su guía de preguntas frecuentes, “bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón de la mesa”. Esto significa que, incluso si el elector reside en CABA y cumple con los requisitos, no podrá votar si su nombre no aparece en la lista oficial asignada a una mesa electoral.

Padrón electoral No se pueden realizar modificaciones de último momento en el padrón electoral Ignacio Petunchi ¿Cómo justificar la no emisión del voto? Quienes no puedan votar —ya sea por no figurar en el padrón o por otro motivo válido— deberán justificar su ausencia. Para ello, se debe realizar un trámite ante la justicia electoral, presentando la documentación que respalde la imposibilidad de participar en el acto electoral. No hacerlo puede acarrear sanciones, como multas o restricciones para realizar ciertos trámites administrativos.

¿Cómo consultar el padrón electoral? Los electores pueden verificar si están habilitados para votar a través del sitio web oficial de la CNE (www.padron.gob.ar). El sistema solicita ingresar el número de DNI, seleccionar el género, indicar el distrito (CABA en este caso) y completar un código de verificación. La consulta brinda los datos precisos sobre el lugar de votación: establecimiento, dirección, número de mesa y número de orden. ¿Qué se vota en CABA el 18 de mayo? Más de 2,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en la Ciudad de Buenos Aires. En estos comicios se eligen 30 de los 60 legisladores que integran la Legislatura porteña. Los cargos electos asumirán el próximo 10 de diciembre. ¿Cómo es el sistema de votación? Las elecciones porteñas se realizan mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). El votante debe presentar su DNI, recibir la boleta electrónica, elegir su opción en una pantalla táctil y verificar la impresión antes de introducirla en la urna. El sistema agiliza tanto la votación como el escrutinio provisorio.