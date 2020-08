Quilmes: detuvieron a los acusados de robarles a un papá con su nena de 4 años y a un periodista

La víctima de ese asalto fue Maximiliano Guerra, un periodista local que denunció que mientras caminaba por las calles Illianes y Güiraldes de Ezpeleta, fue interceptado por dos ladrones que le exhibieron un arma blanca y le robaron un celular marca Motorola y 200 pesos.

"Yo venía mandando un mensaje por celular y me interceptan de frente. Me arrinconaron, me dijeron 'quedate quieto' y me mostraron un cuchillo como el que usan los carniceros", contó Guerra esta mañana al canal TN.

El joven asaltado explicó que les entregó el teléfono y el dinero, y que si bien lo amenazaron con que le iban a "tirar", ni bien se dieron vuelta para escapar, él empezó a gritar que lo habían asaltado y los empezó a perseguir hasta el sitio donde finalmente fueron detenidos.

“Viven a tres cuadras de donde me robaron", indicó el periodista, quien además agregó que discutió con el padre de uno de los imputados para que le devolviera el celular al que consideró su "herramienta de trabajo" que, según dijo, aún no terminó de pagar.

Los investigadores luego pudieron determinar por la fisonomía y las ropas que tenían, que estos dos aprehendidos eran los mismos que habían cometido el domingo por la mañana otro asalto con el mismo modus operandi, en el que las víctimas fueron un padre con su hija de sólo 4 años.

Indignante: así asaltaron a un papá y su hijita de 4 años en Quilmes

El hecho ocurrió a las 10.40, en el cruce de las calles Monroe y Güiraldes y quedó grabado en un video por una cámara de seguridad, donde se observa a dos ladrones arrinconando al hombre y su hija y huyendo con algo que lo obligaron a entregar.

Jéssica, esposa y madre de las víctimas, contó esta mañana a la prensa que el robo ocurrió luego de que su marido saliera con su hija "a comprar un pan de levadura", que fue la excusa para que la nena "salga en la pandemia".

"La nena justo se agachó y cuando mi marido los vio, se dio cuenta que lo iban a robar. Lo primero que hizo fue agarrar a la nena y esperar a que lo agarren", contó la mujer sobre la secuencia que puede verse en el video.

Además, confirmó que a su marido le robaron "la billetera y el celular" y que uno de los ladrones "algo sacó", aunque su marido no pudo ver "si era un arma o algo punzante".

Por último, Jéssica contó que cuando la nena habla sobre los delincuentes que la asaltaron junto a su papá se refiere a "los hombres malos", y que ya les dijo que ella no quería salir más. A su vez, reveló que los policías que llegaron a su casa a tomar la denuncia, le contaron que es una zona de Quilmes "donde no hay patrulleros".

El caso es investigado por el fiscal Walter Bruno, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Quilmes, aunque al haber un menor de edad aprehendido, el expediente también será girado al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.