Sin rastros del abogado desparecido en Quilmes: la hermana dijo que "alguien lo secuestró"

Lilia Altamura, hermana del hombre buscado dijo en declaraciones al canal de televisión C5N que "hasta el momento la carátula de la causa es desaparición voluntaria, que fue decisión de él haberse ido".

Lejos de estar de acuerdo o conforme con el curso de la causa, Liliana manifestó: "Para nosotros es un secuestro, independientemente de que hasta el momento nadie se comunicó con nosotros para pedir un rescate o para decir algo. No sabemos nada de él".

Salvador Altamura de 48 años, está desaparecido desde el día lunes 13 de julio a las 18 h. "Esa fue la última vez que se lo visualizó", contó la familiar.

Según la hermana del abogado, "lo último que muestra la cámara de seguridad del edificio esa él llegando. Aminora la marcha y después sigue. Lo que no tenemos todavía es la continuidad de esa secuencia”.

Salvador Altamura

La sospecha del caso por parte de la familia en pensar que no se trata de unadesaparición voluntaria está en el vídeo de la cámara de seguridad del edificio. "La grabación muestra la moto de una persona sola que en el momento que va a abrir el portón se equivoca, cierra ese y abre el portón que corresponde. Permanece alrededor de 1 hora, hora y media y vuelve a retirarse", relató Liliana. "No se llega a ver más porque de la cochera al ascensor no hay cámaras de seguridad y ni en el ascensor", agregó.

Liliana confirmó que desapareció una suma de dinero de la casa de su hermano. “No sé cuánto dinero. Él tenía una caja de seguridad pero no sé qué cantidad de dinero tenía", contó. "Falta dinero en su departamento y si bien el lugar no estaba violentado había cosas fuera de lugar", mencionó.

En cuanto a los últimos rastros de Salvador Altamura según la conexión de su celular, su hermana comentó que el día de su desaparición "el celular de él alrededor de las 19 h se encontró apagado hasta las 20 y después, tengo entendido que hubo una apertura de antena a las 23 h".

"Hablé con una persona que me dijo que le mandó un mensaje y recibió el doble tilde de un mensaje de What´sApp", agregó Liliana.

WhatsApp Image 2020-07-19 at 15.40.49 (1).jpeg

"Mi hermano tiene 48 años. Es auto suficiente, vive solo y no tiene compromisos. Si él quiere irse puede irse, pero no sería capaz de hacer una cosa así", comentó Liliana.

"No sé por qué el fiscal insiste en que es desaparición voluntaria. Mi hermano es una persona que jamás dejaría a mis padres sin avisarle a dónde va", sentenció.