Caso del jubilado que mató a ladrón en Quilmes: según testigo, después de disparar Ríos pateó al delincuente

Durante su relato, el testigo insistió: “Cuando llego a la calle Ayolas veo a este muchacho tirado en el piso, bajo la marcha y me acerco para preguntarle si necesitaba algo o si llamaba a la policía”.

Entonces fue cuando Jorge Ríos, el jubilado, se acercó. “Ahí vino el hombre mayor con el arma en la mano. Yo me recontra asusté. Vino y le disparó, le dio dos disparos”, sostuvo Nicolás.

El testigo contó que al advertir los tiros se alejó. “Me salgo hasta la esquina y después doy la vuelta. Le da otro disparo, le empieza a revisar los bolsillos y a pegarle patadas”, añadió.

Tras las versiones que indicaban que era uno de los cómplices del delincuente muerto, Nicolás aclaró: “Yo paré para ayudar, no sabía quién era. Pasé para ayudar y me encontré con esto” Y concluyó: “Sinceramente, no volvería a parar si me toca una situación similar”.

El hecho se produjo el pasado 17 de julio por la madrugada, cuando cinco delincuentes ingresaron a la casa de Ríos ubicada en la calle Ayolas al 2700 en Quilmes Oeste, en lo que fue la tercera vez en la noche que intentaban robarle.

Durante el asalto lo golpearon y lo amenazaron mientras le exigían plata. En un momento, el hombre buscó una pistola calibre 9 milímetros que guardaba en su vivienda, disparó y los ladrones escaparon.

En el video de las cámaras de seguridad que analiza la Fiscalía se ve cómo uno de los atacantes se tiró desde el techo y logró huir.

Desde otra filmación se observa que rengueó porque tenía el tobillo destrozado y saltó sobre un solo pie hasta que cayó desplomado. En ese momento apareció Ríos y la Justicia debe determinar ahora si se trató de un asesinato en legítima defensa o si hubo excesos.

En tanto, el resultado preliminar de la autopsia del ladrón muerto, identificado como Franco Moreyra, arrojó como resultado que recibió dos balazos, uno en el tórax y otro en el abdomen.

Por el caso hay cuatro detenidos, el último de ellos fue atrapado el viernes pasado e identificado como Claudio "Peque" o "El Enano" Dahmer, de 27 años. Los otros tres apresados son Christian Chara, de 23 años, Martín Salto, de 27, y David Ezequiel Córdoba, de 25.

Por su parte, el jubilado permanece con prisión domiciliaria acusado por homicidio agravado.