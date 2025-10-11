Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 11 de octubre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 4 de octubre.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia , de este sábado 4 de octubre.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

Letras de la Nacional: BNRT

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 0707

2: 0951

3: 4331

4: 2024

5: 4726

6: 8130

7: 2905

8: 2013

9: 1479

10: 2818

11: 6764

12: 8992

13: 0060

14: 4714

15: 5110

16: 4964

17: 1927

18: 5947

19: 5670

20: 0636

Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y Provincial de hoy, sábado 4 de octubre

NACIONAL

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 1259

2: 8077

3: 1127

4: 8046

5: 2661

6: 7160

7: 8859

8: 6709

9: 2279

10: 8353

11: 4456

12: 0981

13: 1369

14: 1378

15: 7938

16: 9976

17: 5160

18: 2613

19: 5591

20: 4371

Letras de la Nacional: DPPS

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7141

2: 5085

3: 8866

4: 9146

5: 5948

6: 5375

7: 7623

8: 1768

9: 8412

10: 0778

11: 1395

12: 2458

13: 6936

14: 8606

15: 8187

16: 5165

17: 9312

18: 7915

19: 1115

20: 8270

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 3 de octubre

NACIONAL

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 8895

2: 7717

3: 9355

4: 7289

5: 1955

6: 0542

7: 4096

8: 1050

9: 2482

10: 1746

11: 6373

12: 5545

13: 1716

14: 1014

15: 4666

16: 3715

17: 4953

18: 4021

19: 9064

20: 9892

Letras de la Nacional: OBLV

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7660

2: 8079

3: 6217

4: 5321

5: 6226

6: 5928

7: 6226

8: 0355

9: 3466

10: 3393

11: 9077

12: 8553

13: 2133

14: 5011

15: 4574

16: 9037

17: 8269

18: 9428

19: 2132

20: 0610

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?