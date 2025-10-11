Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este sábado 4 de octubre.
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 11 de octubre
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 4 de octubre.
-
Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 11 de octubre
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 9 de octubre
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, sábado 11 de octubre
NACIONAL
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5382
- 2: 2004
- 3: 4966
- 4: 7232
- 5: 5236
- 6: 1984
- 7: 7886
- 8: 9037
- 9: 5653
- 10: 0739
- 11: 3920
- 12: 3041
- 13: 7546
- 14: 1525
- 15: 7729
- 16: 6645
- 17: 3029
- 18: 6352
- 19: 7661
- 20: 0663
Letras de la Nacional: BNRT
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 0707
- 2: 0951
- 3: 4331
- 4: 2024
- 5: 4726
- 6: 8130
- 7: 2905
- 8: 2013
- 9: 1479
- 10: 2818
- 11: 6764
- 12: 8992
- 13: 0060
- 14: 4714
- 15: 5110
- 16: 4964
- 17: 1927
- 18: 5947
- 19: 5670
- 20: 0636
Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y Provincial de hoy, sábado 4 de octubre
NACIONAL
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 1259
- 2: 8077
- 3: 1127
- 4: 8046
- 5: 2661
- 6: 7160
- 7: 8859
- 8: 6709
- 9: 2279
- 10: 8353
- 11: 4456
- 12: 0981
- 13: 1369
- 14: 1378
- 15: 7938
- 16: 9976
- 17: 5160
- 18: 2613
- 19: 5591
- 20: 4371
Letras de la Nacional: DPPS
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7141
- 2: 5085
- 3: 8866
- 4: 9146
- 5: 5948
- 6: 5375
- 7: 7623
- 8: 1768
- 9: 8412
- 10: 0778
- 11: 1395
- 12: 2458
- 13: 6936
- 14: 8606
- 15: 8187
- 16: 5165
- 17: 9312
- 18: 7915
- 19: 1115
- 20: 8270
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 3 de octubre
NACIONAL
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8895
- 2: 7717
- 3: 9355
- 4: 7289
- 5: 1955
- 6: 0542
- 7: 4096
- 8: 1050
- 9: 2482
- 10: 1746
- 11: 6373
- 12: 5545
- 13: 1716
- 14: 1014
- 15: 4666
- 16: 3715
- 17: 4953
- 18: 4021
- 19: 9064
- 20: 9892
Letras de la Nacional: OBLV
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7660
- 2: 8079
- 3: 6217
- 4: 5321
- 5: 6226
- 6: 5928
- 7: 6226
- 8: 0355
- 9: 3466
- 10: 3393
- 11: 9077
- 12: 8553
- 13: 2133
- 14: 5011
- 15: 4574
- 16: 9037
- 17: 8269
- 18: 9428
- 19: 2132
- 20: 0610
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.
¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?
Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:
- La Previa (a las 10).
- La Primera (a las 12).
- La Matutina (a las 15).
- La Vespertina (a las 17:30).
- La Nocturna (a las 21).
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
- 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
- 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
- 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
- 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
- 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
- 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
- 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
- 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.
- Temas
- Quiniela
Dejá tu comentario